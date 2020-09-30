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    «Ференцварош» и «Олимпиакос» пробились в Лигу чемпионов

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    Венгерский «Ференцварош» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на своем поле сыграл с норвежским «Мольде» вничью 0:0.

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    В первой встрече 23 сентября в Норвегии был зафиксирован результат 3:3, «Ференцварош» стал победителем противостояния за счет мячей, забитых на чужом поле.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Ференцварош — Мольде 0:0
    Ференцварош: Денеш Дибуш, Гергэ Ловренчич, Эндре Ботка, Миха Блажич, Марсель Хайстер, Somalia (Абрахам Фримпонг, 87'), Игорь Харатин, Давид Шигер (Aissa Laidouni, 79'), Токмак Нгуен (Исаэл, 79'), Александр Зубков, Мюрто Узуни Мольде: Andreas Linde, Stian Gregersen, Martin Ellingsen, Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Haugen, Magnus Wolff Eikrem, Erling Knudtzon (Ola Brynhildsen, 64'), Etzaz Hussain (Ohi Anthony Omoijuanfo, 83'), Fredrik Aursnes, Eirik Hestad, Leke James Предупреждения: Fredrik Aursnes (26'), Эндре Ботка (42'), Leke James (49'), Eirik Hestad (55')

    В прошлом клуб из Будапешта лишь один раз выходил в групповой этап Лиги чемпионов — в сезоне-1995/96.

    25 лет назад «Ференцварош» занял третье место в своей группе позади «Аякса» и «Реала», опередив «Грассхопперс».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Ответная игра плей-офф раунда Лиги чемпионов «Омония» (Никосия, Кипр) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) завершилась вничью 0:0.

    В групповую стадию прошел «Олимпиакос», который выиграл первый матч на своем поле со счетом 2:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Омония — Олимпиакос 0:0
    Омония: Фабиано, Michael Lueftner, Томаш Губочан, Jan Lecjaks, Адам Ланг, Vitor Gomes, Eric Bautheac, Янис Кусулос, Fotis Papoulis (Ernest Asante, 70'), Михал Дюриш (Andronikos Kakoullis, 70'), Маринос Ционис (Kaly Sene, 84') Олимпиакос: Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Ousseynou Ba, Хосе Холебас, Мохамед Мади Камара (Cafu, 90'), Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби, Матьё Вальбуэна (Костас Фортунис, 90'), Лазар Ранджелович (Георгиос Масурас, 75') Предупреждения: Ousseynou Ba (46'), Хосе Холебас (56'), Eric Bautheac (66'), Янис Кусулос (76'), Томаш Губочан (80'), Рафинья (85'), Андреас Бухалакис (89')

    Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени. 0

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