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    «Уфа» минимально обыграла «Ленинградец» в Кубке России

    Футбол Кубок России Футбол России Уфа
    «Уфа» обыграла «Ленинградец» в матче группового раунда Кубка России — 1:0 (0:0).

    Ловро Бизяк
    Ловро Бизяк

    Единственный гол на 58-й минуте провел Ловро Бизяк.

    В группе 4 помимо «Ленинградца» и «Уфы» еще выступает московское «Чертаново».

    Россия. Кубок Групповой раунд
    «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — 0:1 (0:0)
    Гол: Бизяк, 58«Ленинградец»: Будачев, Костин, Пинчук, Савицкий (Петров, 70), Баширов, Анисимов, Поляков, Шиков (Воробьёв, 65), Розманов (Николаев, 60), Лучин (Умаров, 46), Хлусов (Казаков, 70)«Уфа»: Чернов, Йокич, Табидзе, Неделчяру, Сухов, Данченко (Безденежных, 68), Тилл (Алиев, 68), Голубев, Гиоргобиани, Бизяк (Фольмер, 82), ЖамалетдиновПредупреждения: Табидзе, 48, Костин, 68, Сухов, 78

    В следующем туре уфимская команда сыграет с «Чертаново» 21 октября. 0

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