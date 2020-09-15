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    Против Широкова возбудили уголовное дело за избиение судьи

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    Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Широков привлечен к ответственности за избиение судьи в матче любительского турнира.

    Инцидент случился в августе. Экс-хавбек «Зенита» и «Спартака», выступавший за команду «Матч ТВ», напал на судью Никиту Данченкова во время игры 1/4 финала с командой «Ничего Обычного».

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    Но при этом нельзя исключать, что Широкова приговорят к заключению.

    Ранее Широков принес извинения судье Данченкову, однако отметил, что рефери не назначил очевидный пенальти за фол, хотя футболист не считает это поводом для совершения своего поступка. 0

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