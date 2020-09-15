Против Широкова возбудили уголовное дело за избиение судьи

Против бывшего футболиста сборной Россиивозбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Baza.

Широков привлечен к ответственности за избиение судьи в матче любительского турнира.

Инцидент случился в августе. Экс-хавбек «Зенита» и «Спартака», выступавший за команду «Матч ТВ», напал на судью Никиту Данченкова во время игры 1/4 финала с командой «Ничего Обычного».

На Широкова завели дело по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, ему грозят исправительные работы.

Но при этом нельзя исключать, что Широкова приговорят к заключению.

Ранее Широков принес извинения судье Данченкову, однако отметил, что рефери не назначил очевидный пенальти за фол, хотя футболист не считает это поводом для совершения своего поступка. 0