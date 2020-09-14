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    Месси — самый высокооплачиваемый футболист года по версии Forbes

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    Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2020 году по версии журнала Forbes.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Его прибыль оценивается в 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона — заработная плата, 34 миллиона — доходы от различных спонсорских контрактов.

    Второе место в рейтинге занял португалец Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса», заработавший 117 миллионов.

    Третьим стал бразилец Неймар из французского «Пари Сен-Жермен», доход которого составляет 96 миллионов. Еще одноклубник Килиан Мбаппе стал четвертым — 42 миллиона.

    Далее в рейтинге следуют: Мохамед Салах («Ливерпуль», 37 миллионов), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 34 млн), Антуан Гризманн («Барселона», 33 млн), Гарет Бейл («Реал», 29 млн), Роберт Левандовски («Бавария», 28 млн) и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 27 млн). 0

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