Месси — самый высокооплачиваемый футболист года по версии Forbes

Капитан «Барселоны»стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2020 году по версии журнала Forbes.

Его прибыль оценивается в 126 миллионов долларов, из которых 92 миллиона — заработная плата, 34 миллиона — доходы от различных спонсорских контрактов.

Второе место в рейтинге занял португалец Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса», заработавший 117 миллионов.

Третьим стал бразилец Неймар из французского «Пари Сен-Жермен», доход которого составляет 96 миллионов. Еще одноклубник Килиан Мбаппе стал четвертым — 42 миллиона.

Далее в рейтинге следуют: Мохамед Салах («Ливерпуль», 37 миллионов), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 34 млн), Антуан Гризманн («Барселона», 33 млн), Гарет Бейл («Реал», 29 млн), Роберт Левандовски («Бавария», 28 млн) и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 27 млн). 0