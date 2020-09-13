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    «Реал» поможет Азару справиться с психологическими проблемами

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    «Реал» поможет полузащитнику Эдену Азару справиться с трудностями, с которыми он столкнулся в прошлом сезоне, информирует Ok Diario.

    Эден Азар
    Эден Азар

    По информации издания, клуб уже нанял бельгийцу персонального тренера, который будет работать с футболистом по специальной программе, чтобы тот сумел набрать наилучшую форму.

    Также с игроком проведут психологическую работу, чтобы избавить его от страха получения новой травмы.

    Азар точно не сыграет во втором туре примеры с «Сосьедадом». Зинедин Зидан готов ждать лучшей формы бельгийца столько, сколько потребуется.

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