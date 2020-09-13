«Реал» поможет Азару справиться с психологическими проблемами

«Реал» поможет полузащитникусправиться с трудностями, с которыми он столкнулся в прошлом сезоне, информирует Ok Diario.

По информации издания, клуб уже нанял бельгийцу персонального тренера, который будет работать с футболистом по специальной программе, чтобы тот сумел набрать наилучшую форму.

Также с игроком проведут психологическую работу, чтобы избавить его от страха получения новой травмы.

Азар точно не сыграет во втором туре примеры с «Сосьедадом». Зинедин Зидан готов ждать лучшей формы бельгийца столько, сколько потребуется.

В прошлом сезоне хавбек провел 16 матчей в Примере, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Он перенес три травмы за сезон. 0