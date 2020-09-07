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    Гол Бареллы принес Италии победу над Нидерландами

    Нидерланды — Италия: счет матча 0:1, обзор гола

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    Сборная Италии одержала победу над командой Нидерландов в выездном матче Лиги наций.

    Николо Барелла празднует гол
    Николо Барелла празднует гол

    Встреча лиги А группы 1, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победный гол «скуадра адзурра» забила в концовке первого тайма. Чиро Иммобиле навесил с левого края чужой штрафной в центр на линию вратарской, откуда набежавший Николо Барелла ударом головой отправил мяч точно в цель.

    Благодаря этой победе итальянцы поднялись на первое место в турнирной таблице (4 очка), Нидерланды идут вторыми (3 очка).

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 1
    Нидерланды — Италия 0:1
    Гол: 0:1 Николо Барелла (45') Нидерланды: Яспер Силлессен, Йоэл Велтман, Вирджил ван Дейк, Натан Аке (Люк де Йонг, 81'), Ханс Хатебур (Дензел Дюмфрис, 70'), Мартен де Рон, Донни ван де Бек (Стивен Бергвейн, 57'), Френки де Йонг, Жоржиньо Вейналдум, Мемфис Депай, Квинси Промес Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Danilo D'Ambrosio, Леонардо Бонуччи, Жоржиньо, Николо Барелла, Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 81'), Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 90'), Николо Дзаньоло (Мойзе Кин, 42'), Чиро Иммобиле Предупреждения: Danilo D'Ambrosio (23'), Йоэл Велтман (69'), Жоржиньо Вейналдум (84'), Бриан Кристанте (84'), Джорджо Кьеллини (88'), Мемфис Депай (90')

    В другом матче этой группы Польша на выезде одолела Боснию и Герцеговину — 2:1.

    Боснийцы открыли счет на 24-й минуте, когда Харис Хайрадинович реализовал пенальти.

    На 45-й минуте паритет восстановил Камил Глик, головой замкнувший навес от Камила Гросицки. А на 67-й минуте отличился уже сам Гросицки, которому ассистировал Мацей Рыбус.

    Польша занимает третье место в группе (3 очка), а Босния и Герцеговина — четвертое (1 очко).

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 1
    Босния и Герцеговина — Польша 1:2
    Голы: 1:0 Харис Хайрадинович (пенальти) (24'), 1:1 Камил Глик (45'), 1:2 Камил Гросицки (67') Босния и Герцеговина: Асмир Бегович, Эльдар Чивич (Дени Милошевич, 82'), Эрмин Бичакчич, Зоран Квржич, Sinisa Sanicanin, Амир Хаджиахметович, Мухамед Бешич (Эдин Джеко, 60'), Харис Хайрадинович, Амер Гояк (Эдин Вишча, 46'), Armin Hodzic, Elvir Koljic Польша: Лукаш Фабиански, Томаш Кендзёра, Ян Беднарек, Мацей Рыбусь, Камил Глик, Яцек Горальски, Гжегож Крыховяк (Матеуш Клих, 68'), Камил Гросицки (Себастьян Шиманьски, 80'), Пётр Зелиньски (Кароль Линетти, 85'), Камиль Юзвяк, Аркадиуш Милик Предупреждения: Ян Беднарек (22'), Аркадиуш Милик (83'), Амир Хаджиахметович (87')

    В следующем туре поляки на своем поле примут итальянцев, а боснийцы дома сыграют с Нидерландами. 0

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