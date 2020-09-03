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    Команда Андрея Шевченко обыграла Швейцарию

    Украина — Швейцария: счет 2:1, обзор голов

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    В матче первого тура Лиги наций Украина обыграла Швейцарию на своем поле со счетом 2:1.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    Счет открыли хозяева. Андрей Ярмоленко забил пятой, после передачи Александра Тымчика. Защитник не смог забить сам и отдал передачу вторым темпом на вингера.

    Под завесу первой половины Харис Сеферович сравнял счет и на время выровнял игру.

    Александр Зинченко вернул «желто-синим» преимущество, забив на 68 минуте поединка.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4
    Украина — Швейцария 2:1
    Голы: 1:0 Андрей Ярмоленко (14'), 1:1 Харис Сеферович (41'), 2:1 Александр Зинченко (68') Украина: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Bogdan Mykhaylychenko, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка (Роман Яремчук, 54'), Александр Зинченко, Жуниор Мораес Швейцария: Ян Зоммер, Кевин Мбабу, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Стивен Цубер (Ренато Штеффен, 46'), Брил Эмболо, Гранит Джака, Джибриль Соу (Михел Эбишер, 82'), Рубен Варгас (Албиан Аети, 73'), Харис Сеферович Предупреждения: Нико Эльведи (59'), Ренато Штеффен (83'), Александр Тымчик (86')

    Команда Андрея Шевченко набрала важные три очка. В следующем матче она встретится с Испанией. Швейцария сыграет с Германией. 0

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