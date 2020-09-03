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    Романцев: Россия должна побеждать Сербию и Венгрию

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    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о предстоящих матчах национальной команды в Лиге наций с Сербией и Венгрией.

    Олег Романцев
    Олег Романцев

    «Престижным турниром Лигу наций я не назову. Скорее это своеобразный полигон для очередной проверки состояния сборной и определения путей для усиления ее игры. Что касается матчей с сербами и венграми, то, на мой взгляд, мы должны их побеждать.

    Но это нисколько не может рождать недооценку соперника. Уверен, что Черчесов знает, как настроить ребят на эти игры и отобрать в состав именно тех, кто сильнее на поле сегодня, а не вчера.

    Сборная Черчесова остается таким же крепким и сплоченным коллективом, который он сумел создать к домашнему чемпионату мира. Еще в "Спартаке" я почувствовал у Стаса характер лидера-бойца. Очень рад, что таким он остался и в сборной», — цитирует тренера «Известия». 0

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