Романцев: Россия должна побеждать Сербию и Венгрию

Бывший главный тренер сборнойподелился мнением о предстоящих матчах национальной команды в Лиге наций с

«Престижным турниром Лигу наций я не назову. Скорее это своеобразный полигон для очередной проверки состояния сборной и определения путей для усиления ее игры. Что касается матчей с сербами и венграми, то, на мой взгляд, мы должны их побеждать.

Но это нисколько не может рождать недооценку соперника. Уверен, что Черчесов знает, как настроить ребят на эти игры и отобрать в состав именно тех, кто сильнее на поле сегодня, а не вчера.

Сборная Черчесова остается таким же крепким и сплоченным коллективом, который он сумел создать к домашнему чемпионату мира. Еще в "Спартаке" я почувствовал у Стаса характер лидера-бойца. Очень рад, что таким он остался и в сборной», — цитирует тренера «Известия». 0