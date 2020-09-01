«Ростов» и «Динамо» узнали возможных соперников по отбору Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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По ее итогам стали известны возможные соперники «Ростова» и московского «Динамо».

«Бело-голубые», если пройдут тбилисский «Локомотив», встретятся с победителем пары «Теута» — «Гранада».

«Ростов» сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан).

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.

Результаты жеребьевки:

«Линфилд» или «Флориана» — «Флора» или КР Рейкьявик,

«Юргорден» или «Европа» — ЧФР,

«Клаксвик» — «Коннас-Ки» или «Динамо» Тбилиси,

«Легия» — «Силекс» или «Дрита»,

«КуПС» или «Слован» Братислава — «Судува»,

«Рига» или «Тре Фиори» — «Селтик»,

«Арарат-Армения» или «Фола» — «Целе»,

«Шериф» — «Интер» Эскальдес или «Дандолк»,

«Сараево» — «Астана» или «Будучность» Подгорица,

«Осиек» или «Базель» — «Анортосис»,

ЦСКА София или БАТЭ — «Б-36» или «ТНС»,

«Гетеборг» или «Копенгаген» — «Пяст» или «Хартберг»,

«Кайсар» или АПОЭЛ — «Олимпия» Любляна или «Зриньски»,

«Лячи» или «Хапоэль» Беэр-Шева — «Колрейн» или «Мазервелл»,

«Виктория» Пльзень — «Сеннерюске»,

«Бачка-Топола» или ФКСБ — «Ритеряй» или «Слован» Либерец,

«Нефтчи» или «Галатасарай» — «Ренова» или «Хайдук»,

«Спортинг» — «Викинг» или «Абердин»,

«Кукес» или «Вольфсбург» — «Десна»,

«Риека» — «Арис» или «Колос»,

«Шэмрок Роверс» или «Милан» — «Буде-Глимт» или «Жальгирис»,

«Ростов» — «Маккаби» Хайфа/«Железничар» или «Кайрат»,

«Бешикташ» — «Борац» Баня-Лука или «Риу Аве»,

«Гонвед» или «Мальме» — «Локомотив» Загреб,

«Вентспилс» или «Русенборг» — «Аланьяспор»,

«Теута» или «Гранада» — «Локомотив» Тбилиси или «Динамо» М,

ЛАСК — «Дунайска Стреда» или «Яблонец»,

«Бала Таун» или «Стандард» — «Войводина»,

ОФИ или «Аполлон» Лимасол — «Хаммарбю» или «Лех»,

«Нымме Калью»/«Мура» или «Орхус» — ПСВ,

«Шарлеруа» — «Сфынтул Георге» или «Партизан»,

«Хибернианс» или «Фехервар» — «Серветт» или «Реймс»,

«Санкт-Галлен» — АЕК,

«Ботошани» или «Шкендия» — «Локомотив» Пловдив или «Тоттенхэм»,

«Прогрес» или «Виллем II» — «Линкольн Ред Импс» или «Рейнджерс». 0