«Ростов» и «Динамо» узнали возможных соперников по отбору Лиги Европы

По ее итогам стали известны возможные соперники «Ростова» и московского «Динамо».
«Бело-голубые», если пройдут тбилисский «Локомотив», встретятся с победителем пары «Теута» — «Гранада».
«Ростов» сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан).
Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.
Результаты жеребьевки:
«Линфилд» или «Флориана» — «Флора» или КР Рейкьявик,
«Юргорден» или «Европа» — ЧФР,
«Клаксвик» — «Коннас-Ки» или «Динамо» Тбилиси,
«Легия» — «Силекс» или «Дрита»,
«КуПС» или «Слован» Братислава — «Судува»,
«Рига» или «Тре Фиори» — «Селтик»,
«Арарат-Армения» или «Фола» — «Целе»,
«Шериф» — «Интер» Эскальдес или «Дандолк»,
«Сараево» — «Астана» или «Будучность» Подгорица,
«Осиек» или «Базель» — «Анортосис»,
ЦСКА София или БАТЭ — «Б-36» или «ТНС»,
«Гетеборг» или «Копенгаген» — «Пяст» или «Хартберг»,
«Кайсар» или АПОЭЛ — «Олимпия» Любляна или «Зриньски»,
«Лячи» или «Хапоэль» Беэр-Шева — «Колрейн» или «Мазервелл»,
«Виктория» Пльзень — «Сеннерюске»,
«Бачка-Топола» или ФКСБ — «Ритеряй» или «Слован» Либерец,
«Нефтчи» или «Галатасарай» — «Ренова» или «Хайдук»,
«Спортинг» — «Викинг» или «Абердин»,
«Кукес» или «Вольфсбург» — «Десна»,
«Риека» — «Арис» или «Колос»,
«Шэмрок Роверс» или «Милан» — «Буде-Глимт» или «Жальгирис»,
«Ростов» — «Маккаби» Хайфа/«Железничар» или «Кайрат»,
«Бешикташ» — «Борац» Баня-Лука или «Риу Аве»,
«Гонвед» или «Мальме» — «Локомотив» Загреб,
«Вентспилс» или «Русенборг» — «Аланьяспор»,
«Теута» или «Гранада» — «Локомотив» Тбилиси или «Динамо» М,
ЛАСК — «Дунайска Стреда» или «Яблонец»,
«Бала Таун» или «Стандард» — «Войводина»,
ОФИ или «Аполлон» Лимасол — «Хаммарбю» или «Лех»,
«Нымме Калью»/«Мура» или «Орхус» — ПСВ,
«Шарлеруа» — «Сфынтул Георге» или «Партизан»,
«Хибернианс» или «Фехервар» — «Серветт» или «Реймс»,
«Санкт-Галлен» — АЕК,
«Ботошани» или «Шкендия» — «Локомотив» Пловдив или «Тоттенхэм»,
«Прогрес» или «Виллем II» — «Линкольн Ред Импс» или «Рейнджерс». 0