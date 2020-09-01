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    «Ростов» и «Динамо» узнали возможных соперников по отбору Лиги Европы

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    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Жеребьевка Лиги Европы
    Жеребьевка Лиги Европы

    По ее итогам стали известны возможные соперники «Ростова» и московского «Динамо».

    «Бело-голубые», если пройдут тбилисский «Локомотив», встретятся с победителем пары «Теута» — «Гранада».

    «Ростов» сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)/«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан).

    Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.

    Результаты жеребьевки:

    «Линфилд» или «Флориана» — «Флора» или КР Рейкьявик,
    «Юргорден» или «Европа» — ЧФР,
    «Клаксвик» — «Коннас-Ки» или «Динамо» Тбилиси,
    «Легия» — «Силекс» или «Дрита»,
    «КуПС» или «Слован» Братислава — «Судува»,
    «Рига» или «Тре Фиори» — «Селтик»,
    «Арарат-Армения» или «Фола» — «Целе»,
    «Шериф» — «Интер» Эскальдес или «Дандолк»,
    «Сараево» — «Астана» или «Будучность» Подгорица,
    «Осиек» или «Базель» — «Анортосис»,
    ЦСКА София или БАТЭ — «Б-36» или «ТНС»,
    «Гетеборг» или «Копенгаген» — «Пяст» или «Хартберг»,
    «Кайсар» или АПОЭЛ — «Олимпия» Любляна или «Зриньски»,
    «Лячи» или «Хапоэль» Беэр-Шева — «Колрейн» или «Мазервелл»,
    «Виктория» Пльзень — «Сеннерюске»,
    «Бачка-Топола» или ФКСБ — «Ритеряй» или «Слован» Либерец,
    «Нефтчи» или «Галатасарай» — «Ренова» или «Хайдук»,
    «Спортинг» — «Викинг» или «Абердин»,
    «Кукес» или «Вольфсбург» — «Десна»,
    «Риека» — «Арис» или «Колос»,
    «Шэмрок Роверс» или «Милан» — «Буде-Глимт» или «Жальгирис»,
    «Ростов» — «Маккаби» Хайфа/«Железничар» или «Кайрат»,
    «Бешикташ» — «Борац» Баня-Лука или «Риу Аве»,
    «Гонвед» или «Мальме» — «Локомотив» Загреб,
    «Вентспилс» или «Русенборг» — «Аланьяспор»,
    «Теута» или «Гранада» — «Локомотив» Тбилиси или «Динамо» М,
    ЛАСК — «Дунайска Стреда» или «Яблонец»,
    «Бала Таун» или «Стандард» — «Войводина»,
    ОФИ или «Аполлон» Лимасол — «Хаммарбю» или «Лех»,
    «Нымме Калью»/«Мура» или «Орхус» — ПСВ,
    «Шарлеруа» — «Сфынтул Георге» или «Партизан»,
    «Хибернианс» или «Фехервар» — «Серветт» или «Реймс»,
    «Санкт-Галлен» — АЕК,
    «Ботошани» или «Шкендия» — «Локомотив» Пловдив или «Тоттенхэм»,
    «Прогрес» или «Виллем II» — «Линкольн Ред Импс» или «Рейнджерс». 0

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