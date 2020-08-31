Кержаков не считает трагедией второе место «Зенита»

Вратарь «Зенита»высказался после матча шестого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«В принципе игра была равная. Но "Локомотив" играл в манере, похожей на "Динамо". То есть от обороны и на контратаках.

Единственное отличие — "Динамо" играло в пять защитников, "Локомотив" — в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.

Все еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит.

"Зенит" уже не лидер? Это после шести туров тоже трагедией не назовешь», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ». 0