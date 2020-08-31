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    Кержаков не считает трагедией второе место «Зенита»

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после матча шестого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    Михаил Кержаков
    Михаил Кержаков

    «В принципе игра была равная. Но "Локомотив" играл в манере, похожей на "Динамо". То есть от обороны и на контратаках.

    Единственное отличие — "Динамо" играло в пять защитников, "Локомотив" — в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.

    Все еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит.

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