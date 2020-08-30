«Локомотив» — «Зенит»: счет матча 0:0

Московскийна своем поле сыграл вничью с питерским(0:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Зенит» набрал 13 очков и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Спартака» на одно очко.

В активе «Локомотива» стало восемь очков. Железнодорожники расположились на седьмой позиции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Зенит 0:0 Локомотив: Гилерме, Ведран Чорлука (Слободан Райкович, 90'), Владислав Игнатьев, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Антон Миранчук, Франсуа Камано (Виталий Лисакович, 66'), Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (Рифат Жемалетдинов, 80'), Фёдор Смолов (Эдер, 66') Зенит: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (Данил Круговой, 73'), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком (Александр Ерохин, 86'), Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (Aleksei Sutormin, 86'), Сердар Азмун (Эмилиано Ариэль Ригони, 73'), Артём Дзюба Предупреждения: Мацей Рыбусь (26'), Ведран Чорлука (85'), Рифат Жемалетдинов (87')

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Арсенал», а «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова». 0