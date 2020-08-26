В «Вест Бромвиче» заявили о желании пописать Влашича

Главный тренерзаявил, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника

«Хочу видеть его здесь. Мы говорили о Влашиче, и я был бы счастлив, если бы мог просто позвонить и купить Николу. Но, конечно, ЦСКА захочет солидную компенсацию. "Зенит" предлагал за него много денег, "Наполи" тоже.

Если вы спросите меня, кого я бы хотел купить, то, без сомнений, это Влашич. Это современный и молодой игрок», — цитирует Билича Index HR.

22-летний хорват в текущем сезоне провел два матча за ЦСКА и забил два мяча. «Вест Бромвич» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в АПЛ. 0