Семак надеется на восстановление к матчу с «Тамбовом»

Главный тренер «Зенита»рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ против «Тамбова».

«Самая главная задача — восстановиться, разобраться с состоянием игроков — кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.

Практически все готовы. Есть небольшие вопросы по тем игрокам, которые не участвовали в прошлой игре, а так — надеюсь, что мы в полном составе подойдем к следующему матчу.

"Тамбов" — это очень хорошо организованная команда. Не так давно мы с ними играли, правда, это была выездная игра.

Это команда, которая хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0