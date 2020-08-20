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    Семак надеется на восстановление к матчу с «Тамбовом»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ против «Тамбова».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Самая главная задача — восстановиться, разобраться с состоянием игроков — кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.

    Практически все готовы. Есть небольшие вопросы по тем игрокам, которые не участвовали в прошлой игре, а так — надеюсь, что мы в полном составе подойдем к следующему матчу.

    "Тамбов" — это очень хорошо организованная команда. Не так давно мы с ними играли, правда, это была выездная игра.

    Это команда, которая хорошо обороняется, хорошо контролирует мяч, хорошо использует свои качества, забивает достаточно много и смотрится очень прилично», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0

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