Подпалый: Терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше

Главный тренер «Арсенала»назвал обидным поражение в матче 2-го тура РПЛ с(2:3).

«Обидное поражение. Конечно, настраивались на победу, хотели выиграть. Получили необязательный гол в раздевалку, простой был момент, простая подача в штрафную.

Во втором тайме тоже получился провал, за 5-7 минут получили сначала один гол, там надо посмотреть ошибки в обороне, почему не успели перестроиться, потом получили пенальти.

К сожалению, потеряли двух игроков к следующей игре. Нужно перестроиться, разобрать ошибки. Самое главное сейчас не расслабляться, терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше.

Замена Лесового? Нет, я не думаю, что это сыграло какую-то роль. Лесовой тоже не очень хорошо сыграл, ему надо перестроиться, не только в ноги получать мяч, но и за спину бежать, создавать остроту. У него были неплохие возможности, но он не довел ни одного момента до завершения.

Есть проблемы с единоборствами, это и в игре с "Ахматом" было видно. В этом компоненте надо добавлять, мы сегодня об этом разговаривали, предупреждали ребят, что надо это исправлять.

Будешь проигрывать единоборства — будешь проигрывать матч», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0