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    Подпалый: Терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше

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    Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый назвал обидным поражение в матче 2-го тура РПЛ с «Уфой» (2:3).

    Сергей Подпалый
    Сергей Подпалый

    «Обидное поражение. Конечно, настраивались на победу, хотели выиграть. Получили необязательный гол в раздевалку, простой был момент, простая подача в штрафную.

    Во втором тайме тоже получился провал, за 5-7 минут получили сначала один гол, там надо посмотреть ошибки в обороне, почему не успели перестроиться, потом получили пенальти.

    К сожалению, потеряли двух игроков к следующей игре. Нужно перестроиться, разобрать ошибки. Самое главное сейчас не расслабляться, терять концентрацию нельзя, надо двигаться дальше.

    Замена Лесового? Нет, я не думаю, что это сыграло какую-то роль. Лесовой тоже не очень хорошо сыграл, ему надо перестроиться, не только в ноги получать мяч, но и за спину бежать, создавать остроту. У него были неплохие возможности, но он не довел ни одного момента до завершения.

    Есть проблемы с единоборствами, это и в игре с "Ахматом" было видно. В этом компоненте надо добавлять, мы сегодня об этом разговаривали, предупреждали ребят, что надо это исправлять.

    Будешь проигрывать единоборства — будешь проигрывать матч», — приводит слова тренера «Советский Спорт». 0

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