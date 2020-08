«Наполи» сделал предложение «Реалу» по Регилону

сделал запрос на трансфер левого бека. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «Наполи» предложил за Регилона 15 миллионов евро. «Реал», в свою очередь, хочет получить на десять миллионов больше.

Отмечается, что для Регилона готов пятилетний контракт.

#Napoli have offered €15M to sign Sergio #Reguilon from #RealMadrid, which want €25M to sell the spanish left-back. For him ready 5-year contract. #transfers