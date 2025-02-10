10 февраля в 21-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Арока» и «Риу Аве». Начало игры — в 23:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Арока» — «Риу Аве», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арока»

Турнирное положение: «Арока» сражается за выживание в элите. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Арока» на 5 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 2:1 был обыгран «Насьонал».

До того команда натужно одолела «Морейренсе» (1:0). При этом чуть ранее она расписала боевой паритет с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арока» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Борис Попович — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арока» слабовато атакует. Команда настреляла 18 мяча в 20 поединках чемпионата Португалии.

Матчи с «Риу Аве» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Арока» победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

«Риу Аве»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках Примейры. Ныне она находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Риу Аве» на 16 зачетных баллов отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 20 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Дома она переиграла скромнейший «С. Жоао Вер» (2:1).

До того команда не дала себя обыграть «Порту» (2:2). А вот поединок с «Фаренсе» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Риу Аве» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Джонатан Панцо — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе «Риу Аве» выглядит довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Риу Аве» не особо преуспевает в плане реализации. В чемпионате Португалии команда настреляла всего 22 гола в 20 матчах.

А вот «Ароку» команда обыграла в 2 последних очных поединках. Причем обе виктории были добыты с разницей в один мяч.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно улучшать свою атакующую статистику.

Статистика для ставок

«Риу Аве» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Арока» победила в 2 последних поединках

«Риу Аве» не проигрывает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арока» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Риу Аве» явно способен поднатореть в плане реализации, вот только оборона команды ошибается частенько.

«Арока» победила в двух своих последних матчах, плюс мотивирована отдалиться от опасной зоны.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10