Сарри: «Ювентус» вылетел из-за первого тайма первого матча

Главный тренерпрокомментировал поражение в противостоянии с(0:1 в гостях, 2:1 дома).

«К сожалению, мы вылетели из-за первого матча. А фактически — из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем...

Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале «Лион» сыграет против «Манчестер Сити». 0