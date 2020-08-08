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    Сарри: «Ювентус» вылетел из-за первого тайма первого матча

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в противостоянии с «Лионом» (0:1 в гостях, 2:1 дома).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    «К сожалению, мы вылетели из-за первого матча. А фактически — из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем...

    Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

    В четвертьфинале «Лион» сыграет против «Манчестер Сити». 0

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