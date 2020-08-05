Юран рассказал об интересе со стороны европейских клубов

Бывший главный тренер «Химок»планирует вскоре вернуться к работе.

По его словам, в его услугах заинтересованы европейские клубы.

«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу.

Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.

"Химки"? Этот листок я уже перевернул. Смотрю вперед, в будущее. В "Химках" с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в Премьер-лиге, и главное, чтобы у всех обошлось без травм», — приводит слова Юрана ТАСС. 0