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    Юран рассказал об интересе со стороны европейских клубов

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран планирует вскоре вернуться к работе.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    По его словам, в его услугах заинтересованы европейские клубы.

    «До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу.

    Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.

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