«Химки» официально объявили об отставке Юрана

на своем официальном сайте объявили об уходес поста главного тренера подмосковной команды.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Сергей Юран покидает «Химки».

Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и вышли в финал Олимп-Кубка России.

Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/xorpOgymjA — ФК Химки (@fc_khimki) August 1, 2020

Напомним, Юран возглавил химчан в январе 2020 года, выведя коллектив в РПЛ, а также сыграв в финале Кубка России против «Зенита» (0:1).

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