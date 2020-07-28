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    В «Уфе» прокомментировали интерес к Урунову со стороны «Спартака»

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    Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

    Остон Урунов
    Остон Урунов

    «Конкретно от "Спартака" никаких официальных писем по этим игрокам к нам не поступало. Что касается наших потенциальных новичков, переговоры ведутся, но не в наших интересах называть фамилии до подписания официальных бумаг.

    Пока же могу сказать, что мы выкупили у "Краснодара" Артёма Голубева, продлили контракты с Бояном Йокичем, Алексеем Никитиным и Александром Суховым», — сказал Шайбеков «Чемпионату».

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