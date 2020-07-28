В «Уфе» прокомментировали интерес к Урунову со стороны «Спартака»

Исполняющий обязанности генерального директорапрокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника

«Конкретно от "Спартака" никаких официальных писем по этим игрокам к нам не поступало. Что касается наших потенциальных новичков, переговоры ведутся, но не в наших интересах называть фамилии до подписания официальных бумаг.

Пока же могу сказать, что мы выкупили у "Краснодара" Артёма Голубева, продлили контракты с Бояном Йокичем, Алексеем Никитиным и Александром Суховым», — сказал Шайбеков «Чемпионату».

За уфимский клуб 19-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. 0