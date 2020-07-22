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    На игрока «Бреста» напали и сожгли его машину

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    Во Франции совершено нападение на защитника «Бреста» Ронаэля Пьер-Габриэля. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

    Ронаэль Пьер-Габриэль
    Ронаэль Пьер-Габриэль

    В заявлении говорится, что преступление произошло вечером 20 июля. 22-летний футболист получил телесные повреждения, а его машину полностью сожгли.

    «Вчера вечером Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения. Его машина сожжена и полностью уничтожена. Клуб всесторонне поддерживает Ронаэля. "Брест" больше не будет выпускать официальных заявлений по данному инциденту, чтобы власти в работали спокойном режиме. Такое происшествие не должно быть обыденностью в таком спокойном городе, как наш», — говорится в пресс-релизе клуба.

    Отметим, футболист лишь две недели назад прибыл в «Брест» в качестве арендованного игрока. Француз по контракту принадлежит «Майнцу». 0

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