На игрока «Бреста» напали и сожгли его машину

Во Франции совершено нападение на защитника. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В заявлении говорится, что преступление произошло вечером 20 июля. 22-летний футболист получил телесные повреждения, а его машину полностью сожгли.

«Вчера вечером Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения. Его машина сожжена и полностью уничтожена. Клуб всесторонне поддерживает Ронаэля. "Брест" больше не будет выпускать официальных заявлений по данному инциденту, чтобы власти в работали спокойном режиме. Такое происшествие не должно быть обыденностью в таком спокойном городе, как наш», — говорится в пресс-релизе клуба.

Отметим, футболист лишь две недели назад прибыл в «Брест» в качестве арендованного игрока. Француз по контракту принадлежит «Майнцу». 0