«Краснодар» — «Динамо»: счет матча 0:2, обзор голов

В перенесенном матче 23-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Уже на 17-й минуте «быки» остались в меньшинстве — голкипер Матвей Сафонов побежал за штрафную страховать своих защитников, к мячу не успел, но в подкате снёс Грулёва, получив прямую красную карточку.

На 26-й минуте Вячеслав Грулёв разогнал атаку «Динамо», вошёл в штрафную, подработал под левую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот «Краснодара».

А на 90-й минуте Жоаозиньо удвоил преимущество «Динамо». Москвичи вышли в контратаку, Жоаозиньо получил мяч за штрафной, подготовил удар и плотно зарядил в нижний угол ворот.

«Динамо» набрало 41 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 49 очками расположился на третьем месте.

В заключительном туре чемпионата «Динамо» дома сыграет против «Оренбурга», а «Краснодар» на своем поле встретится с «Ахматом».