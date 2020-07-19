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    «Краснодар» проиграл «Динамо» и лишился шансов на прямую путевку в ЛЧ

    «Краснодар» — «Динамо»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В перенесенном матче 23-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Динамо» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 17-й минуте «быки» остались в меньшинстве — голкипер Матвей Сафонов побежал за штрафную страховать своих защитников, к мячу не успел, но в подкате снёс Грулёва, получив прямую красную карточку.

    На 26-й минуте Вячеслав Грулёв разогнал атаку «Динамо», вошёл в штрафную, подработал под левую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот «Краснодара».

    А на 90-й минуте Жоаозиньо удвоил преимущество «Динамо». Москвичи вышли в контратаку, Жоаозиньо получил мяч за штрафной, подготовил удар и плотно зарядил в нижний угол ворот.

    «Динамо» набрало 41 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 49 очками расположился на третьем месте.

    В заключительном туре чемпионата «Динамо» дома сыграет против «Оренбурга», а «Краснодар» на своем поле встретится с «Ахматом».

    РПЛ. 23-й тур
    «Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)
    Голы: Грулев, 26 (0:1). Жоаузинью, 90 (0:2)«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Газинский (Сулейманов, 69), Кабелла (Адамов, 19), Олссон, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46. Кутовой, 68), Берг«Динамо» (Москва): Лещук, Рыков, Нойштедтер, Морозов (Соснин, 52), Шуньич, Евгеньев, Каборе (Комличенко, 90+3), Жоаузинью, Грулев (Нжи, 72), Школик (Хильемарк, 71), Данилин (Панченко, 46)Предупреждения: Уткин, 29. Олссон, 45. Морозов, 47. Рыков, 66. Соснин, 83Удаление: Сафонов, 17
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