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    Бельгийцы испытают трудности с Уэльсом?!

    Бельгия — Уэльс: 4.70 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Уэльс
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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
    Бельгия примет Уэльс в рамках матча квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 9 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Уэльс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J 09 Июня 2025 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
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    Бельгия

    Турнирное положение: Сборная занимает предпоследнее 4-е место в группе J с 1-м очком в активе. Бельгия провела только один матч в квалификации, вся борьба еще впереди.

    У сборной точно будут неплохие шансы обеспечить себе путевку в основной этап чемпионата мира. Против Бельгии в группе выступают Уэльс, Северная Македония, Казахстан и Лихтенштейн.

    Бельгия — Уэльс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре квалификации Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), упустив минимальное преимущество на 86-й минуте.

    До этого бельгийцы сыграли 2 матча против Украины в рамках Лиги наций. В 1-й встрече сборная уступила сопернику (1:3), а затем одержала убедительную победу со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Кажется, лучшие времена Бельгии уже позади, но эта сборная наверняка пробьется на чемпионат мира, если не случится чудо.

    Предстоящий матч против Уэльса — отличная возможность набрать 3 очка и подняться выше по турнирной таблице. Несмотря на это, соперник отлично проводит отборочные матчи.

    Уэльс

    Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе квалификации, набрав 7 очков за 3 тура. Уэльс опережает ближайшего преследователя на 2 пункта.

    Стоит отметить, что сборная набрала максимальное количество очков именно в матчах на своем поле, а в гостях Уэльс сыграл вничью.

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    • Последние матчи: В прошлом туре отбора сборная разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0, а до этого Уэльс поделил очки с Северной Македонией (1:1), сравняв счет на 90+6-й минуте.

    Сборная не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок Уэльс 5 раз победил и четырежды сыграл вничью.

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    Состояние команды: Уэльс проводит отличную квалификацию, занимая 1-е место в группе, но вся борьба еще впереди, ведь Бельгия пока не сказала своего слова.

    Именно бельгийцы будут основным соперником Уэльса в борьбе за 1-е место. Если гости смогут отобрать очки у противника в предстоящем матче, то смогут серьезно закрепиться на вершине.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и встречах во всех турнирах Бельгия выиграла только 1 раз

    • Уэльс, напротив, не проиграл ни одного матча из последних девяти

    • В последних 3-х очных встречах сборные дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.42, победа Уэльса — 8.00, ничья — за 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.07 сооветственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. Бельгия показывает не самую лучшую игра в последних матчах.

    Ставка: Ничья за 4.70.

    Прогноз: Ничья не будет нулевой. Сборные забьют хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бельгия — Уэльс?

    Матч Бельгия — Уэльс состоится 09 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бельгия — Уэльс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бельгия — Уэльс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 4.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия — Уэльс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бельгия — Уэльс?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.42, победа Уэльса — 8.00, ничья — за 4.70.

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