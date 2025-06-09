Бельгия — Уэльс: 4.70 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Бельгия
Уэльс
Бельгия
Турнирное положение: Сборная занимает предпоследнее 4-е место в группе J с 1-м очком в активе. Бельгия провела только один матч в квалификации, вся борьба еще впереди.
У сборной точно будут неплохие шансы обеспечить себе путевку в основной этап чемпионата мира. Против Бельгии в группе выступают Уэльс, Северная Македония, Казахстан и Лихтенштейн.
Бельгия — Уэльс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1-м туре квалификации Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), упустив минимальное преимущество на 86-й минуте.
До этого бельгийцы сыграли 2 матча против Украины в рамках Лиги наций. В 1-й встрече сборная уступила сопернику (1:3), а затем одержала убедительную победу со счетом 3:0.
Состояние команды: Кажется, лучшие времена Бельгии уже позади, но эта сборная наверняка пробьется на чемпионат мира, если не случится чудо.
Предстоящий матч против Уэльса — отличная возможность набрать 3 очка и подняться выше по турнирной таблице. Несмотря на это, соперник отлично проводит отборочные матчи.
Уэльс
Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе квалификации, набрав 7 очков за 3 тура. Уэльс опережает ближайшего преследователя на 2 пункта.
Стоит отметить, что сборная набрала максимальное количество очков именно в матчах на своем поле, а в гостях Уэльс сыграл вничью.
Последние матчи: В прошлом туре отбора сборная разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0, а до этого Уэльс поделил очки с Северной Македонией (1:1), сравняв счет на 90+6-й минуте.
Сборная не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок Уэльс 5 раз победил и четырежды сыграл вничью.
Состояние команды: Уэльс проводит отличную квалификацию, занимая 1-е место в группе, но вся борьба еще впереди, ведь Бельгия пока не сказала своего слова.
Именно бельгийцы будут основным соперником Уэльса в борьбе за 1-е место. Если гости смогут отобрать очки у противника в предстоящем матче, то смогут серьезно закрепиться на вершине.
Статистика для ставок
- В последних 8-и встречах во всех турнирах Бельгия выиграла только 1 раз
- Уэльс, напротив, не проиграл ни одного матча из последних девяти
- В последних 3-х очных встречах сборные дважды играли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Бельгии — 1.42, победа Уэльса — 8.00, ничья — за 4.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.07 сооветственно.
- 2.55Португалия — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Казахстан — Северная Македония: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.65Экваториальная Гвинея — Камерун: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. Бельгия показывает не самую лучшую игра в последних матчах.
Ставка: Ничья за 4.70.
Прогноз: Ничья не будет нулевой. Сборные забьют хотя-бы по одному голу.
Ставка: Обе забьют за 2.05.