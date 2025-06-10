Кыргызстан — ОАЭ: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 2.20

Киргизия
ОАЭ
Кыргызстан
Турнирное положение: Киргизы провалили текущий отбор на чемпионат мира. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом Кыргызстан в 9 матчах квалификации набрал лишь 7 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Киргизы подписали мировую с КНДР (2:2).
При этом чуть ранее Кыргызстан нанес поражение Катару (3:1). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах Кыргызстан добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Киргизы уже банально доигрывают отборочный турнир. Зато команда не проигрывала в 2 последних матчах.
При всем при этом Кыргызстан исторически неудачно противостоит ОАЭ. Их трех очных поединков команда уступила 2 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Киргизы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.
ОАЭ
Турнирное положение: Эмиратовцы неплохо проводят текущий отбор. Между тем, команда уже не поднимется выше 3 места в группе.
Причем ОАЭ в 9 поединках квалификации добыли 14 зачетных балла. Причем забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эмиратовцы не смогли обыграть узбеков (0:0).
До того команда нанесла поражение КНДР (2:1). А вот чуть раньше она ничего не смогла противопоставить Ирану (0:2).
Вообще же, ОАЭ в 5 своих последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе эмиратовцы выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.
При этом ОАЭ имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот пропустила команда всего 7 мячей в 9 матчах квалификации.
Эмиратовцы мотивированы сохранить третью позицию. При этом команда еще ни разу в истории не проигрывала киргизам.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Эмиратовцы обыграли Кыргызстан в двух последних очных поединках.
Статистика для ставок
- Эмиратовцы в среднем пропускают реже гола за матч
- Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках
- Эмиратовцы обыграли киргизов в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.
- 2.15Казахстан — Северная Македония: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Италия — Молдова: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 4.70Бельгия — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.
Эмиратовцы мотивированы завершить квалификацию на третьем месте, к тому же традиционно успешно противостоят киргизам.
Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40