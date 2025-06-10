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    Кыргызстан — ОАЭ: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 2.20

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    Прогноз и ставки на Кыргызстан — ОАЭ
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    Сборная ОАЭ
    10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и ОАЭ. Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 10 Июня 2025 года

    Киргизия

  • Бишкек
    •  Киргизия 16:45 ОАЭ

    ОАЭ

  • Абу-Даби
    •

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Киргизы провалили текущий отбор на чемпионат мира. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом Кыргызстан в 9 матчах квалификации набрал лишь 7 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Киргизы подписали мировую с КНДР (2:2).

    При этом чуть ранее Кыргызстан нанес поражение Катару (3:1). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кыргызстан добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Киргизы уже банально доигрывают отборочный турнир. Зато команда не проигрывала в 2 последних матчах.

    При всем при этом Кыргызстан исторически неудачно противостоит ОАЭ. Их трех очных поединков команда уступила 2 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Киргизы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

    ОАЭ

    Турнирное положение: Эмиратовцы неплохо проводят текущий отбор. Между тем, команда уже не поднимется выше 3 места в группе.

    Причем ОАЭ в 9 поединках квалификации добыли 14 зачетных балла. Причем забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эмиратовцы не смогли обыграть узбеков (0:0).

    До того команда нанесла поражение КНДР (2:1). А вот чуть раньше она ничего не смогла противопоставить Ирану (0:2).

    Вообще же, ОАЭ в 5 своих последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе эмиратовцы выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

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    При этом ОАЭ имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот пропустила команда всего 7 мячей в 9 матчах квалификации.

    Эмиратовцы мотивированы сохранить третью позицию. При этом команда еще ни разу в истории не проигрывала киргизам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Эмиратовцы обыграли Кыргызстан в двух последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • Эмиратовцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках

    • Эмиратовцы обыграли киргизов в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.

    Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    Эмиратовцы мотивированы завершить квалификацию на третьем месте, к тому же традиционно успешно противостоят киргизам.

    Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кыргызстан — ОАЭ?

    Матч Кыргызстан — ОАЭ состоится 10 июня 2025 года в 16:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кыргызстан — ОАЭ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кыргызстан — ОАЭ?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кыргызстан — ОАЭ?

    Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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