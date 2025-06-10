Кыргызстан — ОАЭ: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой 2.20

10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и ОАЭ. Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизы провалили текущий отбор на чемпионат мира. Команда нынче находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Кыргызстан в 9 матчах квалификации набрал лишь 7 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Киргизы подписали мировую с КНДР (2:2).

При этом чуть ранее Кыргызстан нанес поражение Катару (3:1). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах Кыргызстан добыл одну победу. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Киргизы уже банально доигрывают отборочный турнир. Зато команда не проигрывала в 2 последних матчах.

При всем при этом Кыргызстан исторически неудачно противостоит ОАЭ. Их трех очных поединков команда уступила 2 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Киргизы намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

ОАЭ

Турнирное положение: Эмиратовцы неплохо проводят текущий отбор. Между тем, команда уже не поднимется выше 3 места в группе.

Причем ОАЭ в 9 поединках квалификации добыли 14 зачетных балла. Причем забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эмиратовцы не смогли обыграть узбеков (0:0).

До того команда нанесла поражение КНДР (2:1). А вот чуть раньше она ничего не смогла противопоставить Ирану (0:2).

Вообще же, ОАЭ в 5 своих последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе эмиратовцы выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

При этом ОАЭ имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот пропустила команда всего 7 мячей в 9 матчах квалификации.

Эмиратовцы мотивированы сохранить третью позицию. При этом команда еще ни разу в истории не проигрывала киргизам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Эмиратовцы обыграли Кыргызстан в двух последних очных поединках.

Статистика для ставок

Эмиратовцы в среднем пропускают реже гола за матч

Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках

Эмиратовцы обыграли киргизов в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.

Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

Эмиратовцы мотивированы завершить квалификацию на третьем месте, к тому же традиционно успешно противостоят киргизам.

Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40