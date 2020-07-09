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    Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

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    Все оставшиеся еврокубковые матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей, такое решение принял исполнительный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

    Матчи еврокубков пройдут без зрителей
    Матчи еврокубков пройдут без зрителей

    Без зрителей пройдут все оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, встречи юношеской Лиги чемпионов и женской Лиги чемпионов, а также встречи квалификационных раундов сезона-2020/21.

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    • Ранее было объявлено, что Лига чемпионов, начиная с 1/4 финала, будет доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне, а Лига Европы — в Германии.

    Перед этим пройдут оставшиеся матчи 1/8 финала (в четырех противостояниях были сыграны только первые матчи).

    В УЕФА отказались от проведения матчей 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ на нейтральных полях. Игры пройдут на аренах принимающих команд, если не будет ограничительных мер для приезда команды соперника.

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    • Исключение составят матчи ЛЕ «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Эти команды проведут единственную игру в Германии.

    Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 10 июля.

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