Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

Все оставшиеся еврокубковые матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей, такое решение принял исполнительный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Без зрителей пройдут все оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, встречи юношеской Лиги чемпионов и женской Лиги чемпионов, а также встречи квалификационных раундов сезона-2020/21.

Ранее было объявлено, что Лига чемпионов, начиная с 1/4 финала, будет доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне, а Лига Европы — в Германии.

Перед этим пройдут оставшиеся матчи 1/8 финала (в четырех противостояниях были сыграны только первые матчи).

В УЕФА отказались от проведения матчей 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ на нейтральных полях. Игры пройдут на аренах принимающих команд, если не будет ограничительных мер для приезда команды соперника.

Исключение составят матчи ЛЕ «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома». Эти команды проведут единственную игру в Германии.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 10 июля.

⚽ The #UEFAExCo has concluded that UEFA matches should take place behind closed doors until further notice.

This will include all remaining matches in the 2019/20 #UCL, #UEL, #UWCL and #UYL. pic.twitter.com/CLRUn6V59l