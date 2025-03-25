В очередном экспрессе рассмотрим матчи квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Израиль — Норвегия

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

У Израиля двухматчевая выигрышная серия. Команда удачно начала квалификацию ЧМ-2026. В стартовой встрече израильтяне взяли верх над Эстонией со счетом 2:1.

Вместе с Норвегией Израиль сейчас находится на вершине таблицы. Однако в предстоящем матче будет трудно. Букмекеры не верят в успех хозяев поля.

Норвегия в трех последних матчах забила 14 голов. У скандинавов очень мощная атака. Ранее на старте отбора ЧМ-2026 Норвегия камня на камне не оставила от Молдовы, разгромив соперника со счетом 5:0.

Израилю будет очень сложно сдержать Эрлинга Холанна. У Норвегии есть отличная возможность одержать в отборе вторую победу кряду. Скорее всего, гости смогут завоевать три очка.

Ставка: Победа Норвегии за 1.59.

Гибралтар — Чехия

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Гибралтар в первом туре разочаровал болельщиков в матче с Черногорией. Сенсации не случилось. Команда уступила в гостях со счетом 1:3.

Сейчас соперник еще сложнее. Вряд ли у Гибралтара получится добиться положительного результата. Чехия серьезно превосходит соперника в классе и должна отпраздновать победу.

Чехи 22 марта дома взяли верх над Фарерами со счетом 2:1. Сейчас команда должна положить в копилку еще три очка. Вряд ли у гостей возникнут какие-то трудности.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Однако Чехия не лучшим образом играет в гостях. В последних пяти выездных матчах команда ни разу не победила. Были зафиксированы три ничьи и два поражения. Скорее всего, чехи смогут прервать серию неудач на чужих полях.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.75.

Лихтенштейн — Казахстан

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Лихтенштейн в первом туре квалификации ЧМ-2026 разочаровал болельщиков в матче с Северной Македонией. Сборная потерпела поражение со счетом 0:3. Теперь команда постарается реабилитироваться в противостоянии с Казахстаном.

Два последних домашних матча Лихтенштейн проиграл. Помимо Северной Македонии, команда также уступила Сан-Марино. В предстоящей встрече букмекеры не верят, что Лихтенштейн добьется успеха.

Казахстан продолжает проигрывать даже после отставки Станислава Черчесова. Ранее команда неудачно съездила в Уэльс. Казахстан уступил в гостях со счетом 1:3.

У Казахстана затянулась серия неудач. Сборная нацелена наконец-то порадовать болельщиков в ближайшей встрече. Но у Казахстана есть проблемы в атаке. Команда очень мало забивает. В предстоящей встрече одного гола может не хватить для победы.

Ставка: Обе не забьют за 1.55.

Общий коэффициент — 4.31.