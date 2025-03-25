Израиль — Норвегия
Футбол. Квалификация ЧМ-2026
У Израиля двухматчевая выигрышная серия. Команда удачно начала квалификацию ЧМ-2026. В стартовой встрече израильтяне взяли верх над Эстонией со счетом 2:1.
Вместе с Норвегией Израиль сейчас находится на вершине таблицы. Однако в предстоящем матче будет трудно. Букмекеры не верят в успех хозяев поля.
Норвегия в трех последних матчах забила 14 голов. У скандинавов очень мощная атака. Ранее на старте отбора ЧМ-2026 Норвегия камня на камне не оставила от Молдовы, разгромив соперника со счетом 5:0.
Израилю будет очень сложно сдержать Эрлинга Холанна. У Норвегии есть отличная возможность одержать в отборе вторую победу кряду. Скорее всего, гости смогут завоевать три очка.
Ставка: Победа Норвегии за 1.59.
Гибралтар — Чехия
Футбол. Квалификация ЧМ-2026
Гибралтар в первом туре разочаровал болельщиков в матче с Черногорией. Сенсации не случилось. Команда уступила в гостях со счетом 1:3.
Сейчас соперник еще сложнее. Вряд ли у Гибралтара получится добиться положительного результата. Чехия серьезно превосходит соперника в классе и должна отпраздновать победу.
Чехи 22 марта дома взяли верх над Фарерами со счетом 2:1. Сейчас команда должна положить в копилку еще три очка. Вряд ли у гостей возникнут какие-то трудности.
Однако Чехия не лучшим образом играет в гостях. В последних пяти выездных матчах команда ни разу не победила. Были зафиксированы три ничьи и два поражения. Скорее всего, чехи смогут прервать серию неудач на чужих полях.
Ставка: ТМ 3.5 за 1.75.
Лихтенштейн — Казахстан
Футбол. Квалификация ЧМ-2026
Лихтенштейн в первом туре квалификации ЧМ-2026 разочаровал болельщиков в матче с Северной Македонией. Сборная потерпела поражение со счетом 0:3. Теперь команда постарается реабилитироваться в противостоянии с Казахстаном.
Два последних домашних матча Лихтенштейн проиграл. Помимо Северной Македонии, команда также уступила Сан-Марино. В предстоящей встрече букмекеры не верят, что Лихтенштейн добьется успеха.
Казахстан продолжает проигрывать даже после отставки Станислава Черчесова. Ранее команда неудачно съездила в Уэльс. Казахстан уступил в гостях со счетом 1:3.
У Казахстана затянулась серия неудач. Сборная нацелена наконец-то порадовать болельщиков в ближайшей встрече. Но у Казахстана есть проблемы в атаке. Команда очень мало забивает. В предстоящей встрече одного гола может не хватить для победы.
Ставка: Обе не забьют за 1.55.
Общий коэффициент — 4.31.