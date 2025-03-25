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    Норвегия выиграет у Израиля, Гибралтар и Чехия не покажут зрелищный футбол

    Экспресс дня 25 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Норвегии
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи квалификации ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Израиль — Норвегия

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    У Израиля двухматчевая выигрышная серия. Команда удачно начала квалификацию ЧМ-2026. В стартовой встрече израильтяне взяли верх над Эстонией со счетом 2:1.

    Вместе с Норвегией Израиль сейчас находится на вершине таблицы. Однако в предстоящем матче будет трудно. Букмекеры не верят в успех хозяев поля.

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  • 21/03/2025

    • Норвегия в трех последних матчах забила 14 голов. У скандинавов очень мощная атака. Ранее на старте отбора ЧМ-2026 Норвегия камня на камне не оставила от Молдовы, разгромив соперника со счетом 5:0.

    Израилю будет очень сложно сдержать Эрлинга Холанна. У Норвегии есть отличная возможность одержать в отборе вторую победу кряду. Скорее всего, гости смогут завоевать три очка.

    Ставка: Победа Норвегии за 1.59.

    Гибралтар — Чехия

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Гибралтар в первом туре разочаровал болельщиков в матче с Черногорией. Сенсации не случилось. Команда уступила в гостях со счетом 1:3.

    Сейчас соперник еще сложнее. Вряд ли у Гибралтара получится добиться положительного результата. Чехия серьезно превосходит соперника в классе и должна отпраздновать победу.

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    • Чехи 22 марта дома взяли верх над Фарерами со счетом 2:1. Сейчас команда должна положить в копилку еще три очка. Вряд ли у гостей возникнут какие-то трудности.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Однако Чехия не лучшим образом играет в гостях. В последних пяти выездных матчах команда ни разу не победила. Были зафиксированы три ничьи и два поражения. Скорее всего, чехи смогут прервать серию неудач на чужих полях.

    Ставка: ТМ 3.5 за 1.75.

    Лихтенштейн — Казахстан

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Лихтенштейн в первом туре квалификации ЧМ-2026 разочаровал болельщиков в матче с Северной Македонией. Сборная потерпела поражение со счетом 0:3. Теперь команда постарается реабилитироваться в противостоянии с Казахстаном.

    Два последних домашних матча Лихтенштейн проиграл. Помимо Северной Македонии, команда также уступила Сан-Марино. В предстоящей встрече букмекеры не верят, что Лихтенштейн добьется успеха.

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  • 21/03/2025

    • Казахстан продолжает проигрывать даже после отставки Станислава Черчесова. Ранее команда неудачно съездила в Уэльс. Казахстан уступил в гостях со счетом 1:3.

    У Казахстана затянулась серия неудач. Сборная нацелена наконец-то порадовать болельщиков в ближайшей встрече. Но у Казахстана есть проблемы в атаке. Команда очень мало забивает. В предстоящей встрече одного гола может не хватить для победы.

    Ставка: Обе не забьют за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.31.

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    Экспресс дня 25 марта: прогноз и ставка за 4.31, статистика, коэффициенты матча 25.03.202522:452025. Норвегия выиграет у Израиля, Гибралтар и Чехия не покажут зрелищный футбол
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