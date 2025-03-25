Медведев: Мы категорически не согласны с решением ЭСК

Председатель правлениявысказался о решении ЭСК по второму голув очном матче команд в 21-м туре РПЛ (2:1).

«После шести дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола "Спартака" в ворота "Зенита" из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны.

ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии.

На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь.

Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» идет на третьем месте.