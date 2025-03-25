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    Медведев: Мы категорически не согласны с решением ЭСК

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о решении ЭСК по второму голу «Спартака» в очном матче команд в 21-м туре РПЛ (2:1).

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «После шести дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола "Спартака" в ворота "Зенита" из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны.

    ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии.

    На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь.

    Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», — цитирует Медведева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» идет на третьем месте.

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