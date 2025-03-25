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    Шведы будут торопиться!

    Швеция — Северная Ирландия: прогноз на футбол 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Северная Ирландия
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    Виктор Дьёкереш
    25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Швеция и Северная Ирландия. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2025 года

    Швеция

  • Стокгольм
    •  Швеция 21:00 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Швеция

    Турнирное положение: Шведы прекрасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 1 месте.

    При этом Швеция в 6 матчах набрала 16 зачетных баллов. Причем в тех поединках команда пропустила лишь 4 мяча.

    Швеция — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Шведы минимально уступили Люксембургу.

    При этом чуть ранее шведы разгромили Азербайджан (6:0). Да и поединок со Словакией завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Швеция разжилась 3 победами. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шведы выгодно смотрятся в плане реализации. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи с североирландцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков Швеция по 2 раза победила и уступила.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Виктор Дьёкереш и Александер Исак способны вскрыть любую оборону.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Североирландцы традиционно крепки. В последней Лиге наций команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Северная Ирландия в 6 турах набрала 11 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 11 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла ничью. Северная Ирландия не дала себя обыграть Швейцарии (1:1).

    До того команда подписала мировую с Люксембургом (2:2). Зато встреча с белорусами завершилась уверенной викторией (2:0).

    Вообще же, Северная Ирландия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе североирландцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда не проигрывает 5 матчей кряду.

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    К слову, до двух последних ничьих команда победила 2 раза кряду. Да и шведам она не проигрывает уже почти 44 (!) года.

    Имея относительно скромный по именам состав, Северная Ирландия постарается дать бой «тре крунур». Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Североирландцы поищут свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Североирландцы не проигрывали в 5 своих последних матчах

    • Швеция до последней коллизии победили 3 раза кряду

    • Шведы уже почти 44 года не обыгрывали североирландцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Шведы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, да и «тре крунур» весьма сильны в плане реализации.

    Ставка: Победа Швеции в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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