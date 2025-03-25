25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Швеция и Северная Ирландия. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швеция

Турнирное положение: Шведы прекрасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 1 месте.

При этом Швеция в 6 матчах набрала 16 зачетных баллов. Причем в тех поединках команда пропустила лишь 4 мяча.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Шведы минимально уступили Люксембургу.

При этом чуть ранее шведы разгромили Азербайджан (6:0). Да и поединок со Словакией завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Швеция разжилась 3 победами. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Шведы выгодно смотрятся в плане реализации. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с североирландцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков Швеция по 2 раза победила и уступила.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Виктор Дьёкереш и Александер Исак способны вскрыть любую оборону.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Североирландцы традиционно крепки. В последней Лиге наций команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Северная Ирландия в 6 турах набрала 11 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 11 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла ничью. Северная Ирландия не дала себя обыграть Швейцарии (1:1).

До того команда подписала мировую с Люксембургом (2:2). Зато встреча с белорусами завершилась уверенной викторией (2:0).

Вообще же, Северная Ирландия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе североирландцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда не проигрывает 5 матчей кряду.

К слову, до двух последних ничьих команда победила 2 раза кряду. Да и шведам она не проигрывает уже почти 44 (!) года.

Имея относительно скромный по именам состав, Северная Ирландия постарается дать бой «тре крунур». Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Североирландцы поищут свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Североирландцы не проигрывали в 5 своих последних матчах

Швеция до последней коллизии победили 3 раза кряду

Шведы уже почти 44 года не обыгрывали североирландцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Шведы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, да и «тре крунур» весьма сильны в плане реализации.

Ставка: Победа Швеции в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75