Швеция
Северная Ирландия
Швеция
Турнирное положение: Шведы прекрасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 1 месте.
При этом Швеция в 6 матчах набрала 16 зачетных баллов. Причем в тех поединках команда пропустила лишь 4 мяча.
Швеция — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Шведы минимально уступили Люксембургу.
При этом чуть ранее шведы разгромили Азербайджан (6:0). Да и поединок со Словакией завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Швеция разжилась 3 победами. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шведы выгодно смотрятся в плане реализации. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи с североирландцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков Швеция по 2 раза победила и уступила.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Виктор Дьёкереш и Александер Исак способны вскрыть любую оборону.
Северная Ирландия
Турнирное положение: Североирландцы традиционно крепки. В последней Лиге наций команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Северная Ирландия в 6 турах набрала 11 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 11 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла ничью. Северная Ирландия не дала себя обыграть Швейцарии (1:1).
До того команда подписала мировую с Люксембургом (2:2). Зато встреча с белорусами завершилась уверенной викторией (2:0).
Вообще же, Северная Ирландия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе североирландцы выглядят достаточно уверенно. При этом команда не проигрывает 5 матчей кряду.
К слову, до двух последних ничьих команда победила 2 раза кряду. Да и шведам она не проигрывает уже почти 44 (!) года.
Имея относительно скромный по именам состав, Северная Ирландия постарается дать бой «тре крунур». Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Североирландцы поищут свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Североирландцы не проигрывали в 5 своих последних матчах
- Швеция до последней коллизии победили 3 раза кряду
- Шведы уже почти 44 года не обыгрывали североирландцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: Шведы выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, да и «тре крунур» весьма сильны в плане реализации.
Ставка: Победа Швеции в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75