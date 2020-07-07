«Динамо-Брест»: В команде есть заболевшие, но не 15 человек

Чемпион Белоруссииофициально прокомментировал информацию о случаях заражения коронавирусом в клубе.

«Динамо-Брест» не отрицает случаи заражения в команде ФК «Динамо-Брест» 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

«Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине.

Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов.

Сейчас перед клубом стоит задача, как можно скорее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание», — сказано в заявлении.

Ранее была информация, что среди заразившихся коронавирусом — Артем Милевский, бывший форвард «Тосно», киевского «Динамо» и сборной Украины. 0