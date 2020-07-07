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    «Динамо-Брест»: В команде есть заболевшие, но не 15 человек

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    Чемпион Белоруссии «Динамо-Брест» официально прокомментировал информацию о случаях заражения коронавирусом в клубе.

    «Динамо-Брест» не отрицает случаи заражения в команде
    «Динамо-Брест» не отрицает случаи заражения в команде

    «Да, в команде есть заболевшие. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине.

    Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов.

    Сейчас перед клубом стоит задача, как можно скорее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание», — сказано в заявлении.

    Ранее была информация, что среди заразившихся коронавирусом — Артем Милевский, бывший форвард «Тосно», киевского «Динамо» и сборной Украины. 0

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