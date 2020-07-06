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    Автогол принес «Тоттенхэму» победу над «Эвертоном»

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. После отскока верховую борьбу за мяч на половине поля выиграл Уинкс. Гарри сбросил его на Сона, Сон быстро отдал передачу в штрафную площадь гостей на Кейна, который пробил по воротам.

    Мяч попал в ногу Холгейту и отскочил в центр штрафной площади, Ло Чельсо сыграл на добивании, мяч задел ногу защитника Майкла Кина и затем залетел под правый угол ворот, Пикфорд из-за рикошета уже ничем не мог помочь своей команде.

    «Тоттенхэм» занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков.

    «Эвертон» впервые проиграл после рестарта чемпионата после ничьей с «Ливерпулем» (0:0 дома) и двух побед. У команды Карло Анчелотти 44 очка, и она находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

    9 июля состоятся матчи «Борнмут» — «Тоттенхэм» и «Эвертон» — «Саутгемптон».

    АПЛ. 33-й тур
    «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 1:0 (1:0)
    Гол: М-л.Кин, 24 — в свои ворота«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Б.Дэйвис, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Фертонген, 90+2), Сон Хын Мин (Бергвайн, 78), Лукас Моура (Ламела, 82), Кейн«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Сидибе, 77), Динь, М-л.Кин, Холгейт (Мина, 36), Сигурдссон (Бернард, 67), Андре Гомеш, Т.Дэйвис (М-з.Кин, 77), Ивоби (Гордон, 46), Калверт-Льюин, РишарлисонПредупреждения: Холгейт, 28. Сиссоко, 48. Б.Дэйвис, 76. Алдервейрелд, 84. Андре Гомеш, 87
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