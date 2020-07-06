«Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет матча 1:0, обзор гола

Лондонскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. После отскока верховую борьбу за мяч на половине поля выиграл Уинкс. Гарри сбросил его на Сона, Сон быстро отдал передачу в штрафную площадь гостей на Кейна, который пробил по воротам.

Мяч попал в ногу Холгейту и отскочил в центр штрафной площади, Ло Чельсо сыграл на добивании, мяч задел ногу защитника Майкла Кина и затем залетел под правый угол ворот, Пикфорд из-за рикошета уже ничем не мог помочь своей команде.

«Тоттенхэм» занимает восьмое место в таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков.

«Эвертон» впервые проиграл после рестарта чемпионата после ничьей с «Ливерпулем» (0:0 дома) и двух побед. У команды Карло Анчелотти 44 очка, и она находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

9 июля состоятся матчи «Борнмут» — «Тоттенхэм» и «Эвертон» — «Саутгемптон».