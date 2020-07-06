Экс-форвард «Арсенала» ведет переговоры со «Спартаком»

Ранее издание L’Equipe сообщало, что «Спартак» предложил игроку контракт на 1,5 млн евро в год.
«У меня множество предложений и контактов от самых разных клубов. Для меня важнее всего игра. Жду предложений из разных топ-чемпионатов. Нужно быть спокойнее.
"Спартак"? Это может быть вариантом. Идут обсуждения. Есть и другие клубы. "Спартак", "Динамо" тоже интересуется. Команды из английского Чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем.
Мне это могло бы быть интересно. Но я открыт ко всему. Как только мне предоставят хороший спортивный вызов, я соглашусь», — сказал Саного France Football.
Последним клубом 27-летнего француза была «Тулуза», контракт с которой истек летом 2020 года. Ранее Саного выступал за «Осер», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон».
В сезоне Лиги 1, который завершили досрочно, он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал ассист. 0