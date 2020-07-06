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    Экс-форвард «Арсенала» ведет переговоры со «Спартаком»

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    Бывший нападающий «Арсенала» Яя Саного рассказал о своих планах на будущее.

    Яя Саного
    Яя Саного

    Ранее издание L’Equipe сообщало, что «Спартак» предложил игроку контракт на 1,5 млн евро в год.

    «У меня множество предложений и контактов от самых разных клубов. Для меня важнее всего игра. Жду предложений из разных топ-чемпионатов. Нужно быть спокойнее.

    "Спартак"? Это может быть вариантом. Идут обсуждения. Есть и другие клубы. "Спартак", "Динамо" тоже интересуется. Команды из английского Чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем.

    Мне это могло бы быть интересно. Но я открыт ко всему. Как только мне предоставят хороший спортивный вызов, я соглашусь», — сказал Саного France Football.

    Последним клубом 27-летнего француза была «Тулуза», контракт с которой истек летом 2020 года. Ранее Саного выступал за «Осер», «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон».

    В сезоне Лиги 1, который завершили досрочно, он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал ассист. 0

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