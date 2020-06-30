Идову сыграет в старте «Локо» в матче с «Крыльями»

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» огласили составы на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча состоится на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Черный, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Титков, Сулейманов.

«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Антон, Тюрин, Смирнов, Хади, Молчанов.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0