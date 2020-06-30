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    Идову сыграет в старте «Локо» в матче с «Крыльями»

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    Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» огласили составы на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Брайан Идову
    Брайан Идову

    Встреча состоится на «РЖД Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Идову, Чорлука, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Черный, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Титков, Сулейманов.

    «Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Глушенков, Радонич.

    Запасные: Рыжиков, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Антон, Тюрин, Смирнов, Хади, Молчанов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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