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    Чем закончится первый матч Талалаева у руля «Крыльев Советов»?

    «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Крылья Советов»
    Андрей Талалев
    Во вторник, 30 июня, «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Локомотив»

    После зимнего перерыва «Локомотив» провел довольно удачный игровой отрезок, прежде чем чемпионат России приостановился из-за коронавируса.

    «Локо» в конце февраля разошелся миром с «Зенитом» (0:0) в Петербурге, а в марте победил дома «Ахмат» (1:0) и на выезде справился с «Ростовом» (3:1).

    Во время приостановки турнира «Локо» расстался с Юрием Семиным, а пока новый тренер Марко Николич сидел на карантине, москвичи провели контрольные матчи с «Динамо» (1:1) и «Тамбовом» (1:1).

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  • 27/06/2020

    • В первом после возобновления турнира матче «Локомотив» дома одолел «Оренбург» (1:0), после чего на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:1).

    После 24 туров «Локомотив» с 47 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 35-25, 9 голов забил Гжегож Крыховяк.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В первом круге «Локомотив» победил в Самаре 2:1, в прошлом сезоне «Локо» в гостях победил 1:0, а на своем поле сыграл 2:2.

    «Крылья Советов»

    После зимнего перерыва самарцы вернулись домашней ничьей с «Оренбургом» (1:1) в конце февраля, упустив победу на последних минутах, играя в меньшинстве.

    На вынужденный перерыв подопечные Миодрага Божовича ушли после поражения от «Тамбова» (0:3), хотя перед этим им удалось одолеть «Рубин» (1:0).

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  • Обзор прессы на матч «Зенит» — «Крылья Советов»
  • 27/06/2020

    • Во время карантинного перерыва «Крылья Советов» провели контрольный матч с «Рубином» проиграв со счетом 1:3.

    В первом матче после возобновления турнира «Крылья Советов» на своем поле уступили со счетом 2:4, пропусти четыре мяча за 15 минут во втором тайме.

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    В последнем матче «Крылья» уступили «Зениту» (1:2) в Петербурге, после чего Божович покинул пост главного тренера, его сменил Андрей Талалаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 24 туров «Крылья Советов» с 22 очками идут на 16-м месте. Разница мячей 25-35, по 2 гола забил целый ряд игроков, а лучший бомбардир команды Александ Соболев (10) перебрался в «Спартак».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Локомотива» — 1.45, победа «Крыльев» — 7.75, ничья в основное время — 4.45.

    Смена тренера может подстегнуть самарский клуб, но «Локомотив» не проиграет на своем поле.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.80 и «обе забьют — нет» за 1.60. 0

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    «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 июня 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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