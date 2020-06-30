«Леганес» — «Севилья»: счет 0:3, обзор голов

Мунир Эль-Хаддади
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Уже в первом тайме гости обеспечили себе спокойствие. Молодой Оливер Торрес сделал дубль, забив на 23 и 35 минутах первой половины.
Следующий гол был забил под завесу поединка. на 82 минуте отличился Мунир Эль-Хаддади.
«Севилья» сохраняет небольшое преимущество перед «Хетафе» и остается на четвертой строчке уже с 57 баллами. «Леганес» на 19 месте. У хозяев 25 баллов в активе.
Примера. 33 тур
«Леганес» — «Севилья» — 0:3
Гол: 0:1 — 23 Оливер Торрес, 0:2 — 35 Оливер Торрес, 0:3 — 82 Мунир«Леганес»: Куэльяр, Омеруо (Авазьем, 7), Бустинса, Сильва, Росалес, Ресио (Ассале, 55), Амаду, Хиль (Ману, 80), Меса (Руибаль, 55), Авилес (Рубен Перес, 55), Герреро«Севилья»: Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Навас (Серджи Гомес, 87), Регилон, Оливер Торрес (Мунир, 71), Гудель, Сусо (Банега, 62), Окампос, Жордан (Фернандо, 71), Эн-Несири (де Йонг, 87)Предупреждение: Амаду (17), Меса (52), Кунде (54), Гудель (56), Жордан (68), Росалес (75), Ману (86)