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    «Севилья» на выезде разгромила «Леганес»

    «Леганес» — «Севилья»: счет 0:3, обзор голов

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    .Lead В 33 туре испанской Примеры «Севилья» на выезде разгромила «Леганес» со счетом 0:3. Тем самым команда перевала свою 4-матчевую ничейную серию.

    Мунир Эль-Хаддади
    Мунир Эль-Хаддади

    Уже в первом тайме гости обеспечили себе спокойствие. Молодой Оливер Торрес сделал дубль, забив на 23 и 35 минутах первой половины.

    Следующий гол был забил под завесу поединка. на 82 минуте отличился Мунир Эль-Хаддади.

    «Севилья» сохраняет небольшое преимущество перед «Хетафе» и остается на четвертой строчке уже с 57 баллами. «Леганес» на 19 месте. У хозяев 25 баллов в активе.

    Примера. 33 тур
    «Леганес» — «Севилья» — 0:3
    Гол: 0:1 — 23 Оливер Торрес, 0:2 — 35 Оливер Торрес, 0:3 — 82 Мунир«Леганес»: Куэльяр, Омеруо (Авазьем, 7), Бустинса, Сильва, Росалес, Ресио (Ассале, 55), Амаду, Хиль (Ману, 80), Меса (Руибаль, 55), Авилес (Рубен Перес, 55), Герреро«Севилья»: Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Навас (Серджи Гомес, 87), Регилон, Оливер Торрес (Мунир, 71), Гудель, Сусо (Банега, 62), Окампос, Жордан (Фернандо, 71), Эн-Несири (де Йонг, 87)Предупреждение: Амаду (17), Меса (52), Кунде (54), Гудель (56), Жордан (68), Росалес (75), Ману (86)
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