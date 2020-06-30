«Леганес» — «Севилья»: счет 0:3, обзор голов

.Lead В 33 туре испанской Примерына выезде разгромиласо счетом 0:3. Тем самым команда перевала свою 4-матчевую ничейную серию.

Уже в первом тайме гости обеспечили себе спокойствие. Молодой Оливер Торрес сделал дубль, забив на 23 и 35 минутах первой половины.

Следующий гол был забил под завесу поединка. на 82 минуте отличился Мунир Эль-Хаддади.

«Севилья» сохраняет небольшое преимущество перед «Хетафе» и остается на четвертой строчке уже с 57 баллами. «Леганес» на 19 месте. У хозяев 25 баллов в активе.