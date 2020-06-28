«Леванте» — «Бетис»: cчет матча 4:2, обзор голов

В 32-м туре испанскойпринимали одержал победу со счетом 4:2.

Хозяева практически не испытали серьезного сопротивления со стороны соперника. Уже в первом тайме голами отметились Майораль и Бардхи, а после перерыва счет 4:0 сделали Моралес и Рочина.

«Бетис» сумел лишь сделать счет менее унизительным усилиями Каналеса и Хименеса.

«Леванте» набрал 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» имеет 37 пунктов и идет следом.