«Леванте» — «Бетис»: cчет матча 4:2, обзор голов

«Леванте» обыграл прямого конкурента
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Хозяева практически не испытали серьезного сопротивления со стороны соперника. Уже в первом тайме голами отметились Майораль и Бардхи, а после перерыва счет 4:0 сделали Моралес и Рочина.
«Бетис» сумел лишь сделать счет менее унизительным усилиями Каналеса и Хименеса.
«Леванте» набрал 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» имеет 37 пунктов и идет следом.
Чемпионат Испании. 32 тур
«Леванте» — «Бетис» — 4:2 (2:0)
Голы: Майорал, 21, Бардхи, 35, Моралес, 51, Рочина, 59 — Каналес, 70, Хуанми, 88«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Рочина (Мелеро, 64), Кампанья, Радоя (Робер, 90), Бардхи (Эрнани, 64), Майорал (Леон, 75), Моралес (Рохер, 64)«Бетис»: Роблес, Бартра (Гуардадо, 61), Феддал, Сидней, Барраган (Хуанми, 46), Родригес (Тельо, 46), Карвальо, Морено, Каналес, Фекир (Лайнес, 85), Лорен (Иглесиас, 75)Предупреждения: Карвальо, Феддал, Иглесиас, Барраган