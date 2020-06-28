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    «Леванте» легко разобрался с «Бетисом» в результативном матче

    «Леванте» — «Бетис»: cчет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Леванте Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 32-м туре испанской Ла Лиги «Леванте» принимал «Бетис» и одержал победу со счетом 4:2.

    «Леванте» обыграл прямого конкурента
    «Леванте» обыграл прямого конкурента

    Хозяева практически не испытали серьезного сопротивления со стороны соперника. Уже в первом тайме голами отметились Майораль и Бардхи, а после перерыва счет 4:0 сделали Моралес и Рочина.

    «Бетис» сумел лишь сделать счет менее унизительным усилиями Каналеса и Хименеса.

    «Леванте» набрал 41 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» имеет 37 пунктов и идет следом.

    Чемпионат Испании. 32 тур
    «Леванте» — «Бетис» — 4:2 (2:0)
    Голы: Майорал, 21, Бардхи, 35, Моралес, 51, Рочина, 59 — Каналес, 70, Хуанми, 88«Леванте»: Фернандес, Мирамон, Постиго, Везу, Клерк, Рочина (Мелеро, 64), Кампанья, Радоя (Робер, 90), Бардхи (Эрнани, 64), Майорал (Леон, 75), Моралес (Рохер, 64)«Бетис»: Роблес, Бартра (Гуардадо, 61), Феддал, Сидней, Барраган (Хуанми, 46), Родригес (Тельо, 46), Карвальо, Морено, Каналес, Фекир (Лайнес, 85), Лорен (Иглесиас, 75)Предупреждения: Карвальо, Феддал, Иглесиас, Барраган
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