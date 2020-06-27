БАТЭ — «Динамо» Минск: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Белоруссии борисовскийна своем поле уступил минскомусо счетом 0:2.

На 64-й Евгений Шикавка замкнул навес Михаила Козлова точным ударом, а на 66-й вратаря хозяев Антона Чичкана огорчил уже сам Козлов.

Столичная команда обыграла 15-кратных чемпионов страны в Борисове впервые с 2015 года.

БАТЭ по итогам первого круга лидирует в белорусской высшей лиге с 30 очками, а у ближайшего преследователя солигорского «Шахтера» — 27.

Минское «Динамо», с которым работает бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук, занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Белоруссии, набрав 23 очка.

4 июля БАТЭ примет «Энергетик-БГУ», а «Динамо» 5 июля сыграет в Бресте с местным «Рухом». 0