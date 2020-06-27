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    Минское «Динамо» обыграло БАТЭ в гостях

    БАТЭ — «Динамо» Минск: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Белоруссии борисовский БАТЭ на своем поле уступил минскому «Динамо» со счетом 0:2.

    «Динамо» Минск
    «Динамо» Минск

    На 64-й Евгений Шикавка замкнул навес Михаила Козлова точным ударом, а на 66-й вратаря хозяев Антона Чичкана огорчил уже сам Козлов.

    Столичная команда обыграла 15-кратных чемпионов страны в Борисове впервые с 2015 года.

    БАТЭ по итогам первого круга лидирует в белорусской высшей лиге с 30 очками, а у ближайшего преследователя солигорского «Шахтера» — 27.

    Минское «Динамо», с которым работает бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук, занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Белоруссии, набрав 23 очка.

    4 июля БАТЭ примет «Энергетик-БГУ», а «Динамо» 5 июля сыграет в Бресте с местным «Рухом». 0

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