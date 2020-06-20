«Хетафе» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

Футболисты «Эйбара»
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Счет на 30-й минуте открыли хозяева, когда точный удар нанес Одженекаро Этебо.
Гости ответили голом в исполнении Шарлеса на шестой компенсированной минуте первого тайма.
На 88-й минуте арбитр отменил еще один гол «Эйбара», зафиксировав положение «вне игры».
Примера. 30-й тур
«Хетафе» — «Эйбар» — 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 — 30 Этебо, 1:1 — 45+6 Шарлес«Хетафе»: Сория, Оливера, Суарес (Кенеди, 79), Эчейта, Кукурелья (Ньом, 80), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Этебо (Джейсон, 69), Джене, Анхель Родригес (Молина, 63), Мата«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель, Бургос, Эскаланте, Диоп, Инуи, Кристофоро, Шарлес (Орельяна, 85), Энрик (Кике Гарсия, 63)Предупреждения: Джене (45), Эчейта (85), Ньом (90)
В турнирной таблице Примеры «Хетафе» занимает пятое место (48 очков), а «Эйбар» — 16-е (29 очков). 0