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    «Хетафе» и «Эйбар» обменялись голами

    «Хетафе» — «Эйбар»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Хетафе» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Эйбаром» — 1:1.

    Футболисты «Эйбара»
    Футболисты «Эйбара»

    Счет на 30-й минуте открыли хозяева, когда точный удар нанес Одженекаро Этебо.

    Гости ответили голом в исполнении Шарлеса на шестой компенсированной минуте первого тайма.

    На 88-й минуте арбитр отменил еще один гол «Эйбара», зафиксировав положение «вне игры».

    Примера. 30-й тур
    «Хетафе» — «Эйбар» — 1:1 (1:1)
    Голы: 1:0 — 30 Этебо, 1:1 — 45+6 Шарлес«Хетафе»: Сория, Оливера, Суарес (Кенеди, 79), Эчейта, Кукурелья (Ньом, 80), Арамбарри, Тимор (Максимович, 80), Этебо (Джейсон, 69), Джене, Анхель Родригес (Молина, 63), Мата«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель, Бургос, Эскаланте, Диоп, Инуи, Кристофоро, Шарлес (Орельяна, 85), Энрик (Кике Гарсия, 63)Предупреждения: Джене (45), Эчейта (85), Ньом (90)

    В турнирной таблице Примеры «Хетафе» занимает пятое место (48 очков), а «Эйбар» — 16-е (29 очков). 0

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