«Сочи» — «Ростов»: счет матча 10:1, обзор голов

в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги одержал крупную победу над— 10:1.

«Желто-синие» были вынуждены выставить на игру молодежный состав, поскольку вся основа отправилась на карантин из-за нескольких случаев коронавируса в команде.

К большому удивлению счет открыли как раз гости, когда уже на 1-й минуте Роман Романов поразил ворота Сослана Джанаева.

Однако хозяева быстро отыгрались благодаря автоголу Владимира Абрамова. Также до перерыва дважды отличился Александр Кокорин, один раз — Антон Заболотный.

Во втором тайме еще по голу забили Кокорин, Заболотный, Иван Новосельцев и Никита Колдунов, а Дмитрий Полоз оформил дубль.

РПЛ. 23-й тур «Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 10:1 (4:1) Голы: Романов, 1 (0:1). Абрамов, 6 — в свои ворота (1:1). Кокорин, 15 (2:1). Кокорин, 44 (3:1). А.Заболотный, 45+1 (4:1). А.Заболотный, 47 (5:1). Кокорин, 51 (6:1). Новосельцев, 53 (7:1). Полоз, 74 (8:1). Полоз, 86 (9:1). Колдунов, 87 (10:1)Нереализованный пенальти: А.Заболотный, 26 (вратарь)«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Набиуллин, Бурмистров (Колдунов, 69), Маргасов (Имбюла, 59), Кокорин (Боковой, 69), А.Заболотный (Полоз, 60), Мостовой«Ростов»: Попов, Калистратов, Романов (Кочканян, 46), Горелов, Абрамов, Рогава, Гирнык, Колотиевский (Корниенко, 46), Куприянов (Каштан, 73), Топурия (Комаров, 61), Хромов (Ставцев, 80)Предупреждения: Гирнык, 25. Маргасов, 38. Бурмистров, 42. Топурия, 43. Горелов, 63

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает девятое место (27 очков), а «Ростов» — четвертое (38 очков). 0