Владелец «Манчестер Сити» намерен приобрести французский клуб

Холдинговая компания, которая является владельцем английского, планирует купить еще один футбольный клуб — французский, утверждает Daily Mail.

В настоящее время «Нанси» выступает в Лиге 2 — втором по значимости дивизионе чемпионата Франции.

Одной из причин покупки называется выход Великобритании из ЕС, ведь вскоре английские клубы не смогут подписывать европейцев, которым не исполнилось 18 лет.

Таким образом, City Football Group во Франции сможет развивать молодых талантливых игроков.

Также CFG владеет клубами «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жирона» (Испания) и «Атлетико Торке» (Уругвай). 0