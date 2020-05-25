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    Защитник «Крузейро» не перешел в ЦСКА из-за коронавируса

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    Спортивный директор «Крузейро» Карлос Феррейра рассказал, что трансфер защитника Кака в ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса.

    Ранее сообщалось, что армейцы пытались подписать футболиста зимой за 4 миллиона евро.

    Из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, «Крузейро» готов был снизить цену на игрока и уступить его летом за 2 миллиона.

    «Если есть возможность продать игрока за 4 миллиона, было бы плохой сделкой отдать его за два. Но пандемия парализовала страны.

    Нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но это не случилось», — цитирует Bolavip Феррейру.

    В сезоне-2019 Кака провел 20 матчей и забил 1 гол в чемпионате Бразилии. В чемпионате штата Минейру-2020 на его счету 7 игр. 0

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