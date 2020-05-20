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    «Крузейро» оштрафован снятием очков за долги

    Футбол ФИФА Латинская Америка Между тем Скандалы
    «Крузейро» начнет новый сезон в бразильской Серии В с отрицательным показателем очков, сообщает ESPN.

    «Крузейро» оштрафован снятием очков за долги
    «Крузейро» оштрафован снятием очков за долги

    ФИФА признал клуб виновным по делу о неоплаченной задолженности в пять миллионов долларов клубу «Аль-Вахда» за аренду полузащитника Денилсона в 2016 году. Наказанием стало снятие шесть очков.

    Если клуб в течение пяти месяцев не выплатит деньги, то наказание может стать строже, вплоть до понижения в статусе.

    По итогам сезона 2019 года «Крузейро» впервые в истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Это спровоцировало серьезные финансовые проблемы у клуба, которые нынешней весной усугубились из-за пандемии коронавируса. 0

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