«Крузейро» оштрафован снятием очков за долги

начнет новый сезон в бразильской Серии В с отрицательным показателем очков, сообщает ESPN.

ФИФА признал клуб виновным по делу о неоплаченной задолженности в пять миллионов долларов клубу «Аль-Вахда» за аренду полузащитника Денилсона в 2016 году. Наказанием стало снятие шесть очков.

Если клуб в течение пяти месяцев не выплатит деньги, то наказание может стать строже, вплоть до понижения в статусе.

По итогам сезона 2019 года «Крузейро» впервые в истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Это спровоцировало серьезные финансовые проблемы у клуба, которые нынешней весной усугубились из-за пандемии коронавируса. 0