Адурис: Время пришло. Я говорил, что футбол уйдет из тебя раньше, чем ты уйдешь из него

В своем Twitter 39-летний нападающийобъяснил свой уход из футбола.

«Время пришло. Я не раз говорил, что футбол уйдет из тебя до того, как ты уйдешь из него.

Вчера врачи сказали мне обратиться к хирургу, и чем раньше, тем лучше. Мне необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава, чтобы моя повседневная жизнь могла оставаться такой же, как и раньше.

К сожалению, тело сказало мне: "Хватит". Я уже не могу быть полезным партнерам так, как мне бы хотелось, и не могу помогать им так, как они того заслуживают. Это жизнь профессионального спортсмена. Все очень просто.

К несчастью, нам приходится проходить через более тяжелые и неприятные ситуации: пандемия, с которой мы все столкнулись, нанесла нам невосполнимый урон, и мы вместе должны продолжать бороться.

Так или иначе, за меня беспокоиться не стоит, я просто рассказал вам свою историю. Давайте забудем о финалах, о которых мы мечтали, потому что у нас будет время, чтобы попрощаться.

И да, это время пришло, и так подходит к концу мой путь — удивительный и незабываемый от начала до самого конца. Искренне говорю всем спасибо», — написал футболист. 0