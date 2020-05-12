КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар как недосягаемая трансферная величина
  • 09:07
    • Макгрегор высмеял фото Хабиба и удалил пост через некоторое время
  • 08:36
    • Месси — лучший форвард в истории ЛЧ по соотношению матчей
  • 07:47
    • УЕФА не планирует отменять квалификации еврокубков-2020/21
  • 00:13
    • Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барсу», если победит на выборах президента клуба
  • 21:56
    • Футбольная ассоциация Англии не разрешит отмену сезона или вылет из АПЛ
    Все новости спорта

    Названа сумма потерь клубов АПЛ, даже при доигровке сезона

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии АПЛ Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Клубы АПЛ потеряют минимум 300 миллионов фунтов, даже если нынешний сезон будет доигран, передает Тhe Guardian.

    Турнир может возобновиться 12 июня
    Турнир может возобновиться 12 июня

    По информации источника, командам придется вернуть от 300 миллионов до 350 миллионов фунтов телевещателям, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции они нарушили условия контракта на показ игр. В частности, им не удалось соблюсти установленные сроки показа игр чемпионата страны.

    Если сезон не будет доигран, то английским клубам будет необходимо вернуть около 800 миллионов фунтов.

    Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 12 июня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответах
  • 10/05/2020 в 19:20
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Бундеслигу
  • 1.22
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Развязка близко. Кто возьмет Серебряную салатницу Бундеслиги
  • Кто выиграет Бундеслигу. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
  • «Небитчи» и «Ахал» сыграют на «меньше»?
  • «Небитчи» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Алтын Асыр» добудет три очка?
  • «Мерв» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена сама Футбол Топ-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодняЧто запомнилось на момент остановки сезона? Вчера в 04:040
  • 08:19
    • Названа сумма потерь клубов АПЛ, даже при доигровке сезона
  • 07:15
    • СМИ: Сделка по продаже «Ньюкасла» может сорваться
  • 08:51
    • Пирло: Тонали более совершенен, чем я
    АПЛ остается в режиме ожидания Футбол Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответахБританское правительство планирует начать выход из карантина, что поможет АПЛ заняться возобновлением сезона 10/05/2020 в 19:200
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 08:03
    • В «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель
  • 07:31
    • «Барселона» установила ценник на Семеду
  • 07:00
    • «Тяньцзинь» объявил о банкротстве
    Бундеслига возвращается 16 мая Футбол Сделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавирусаНемецкая Бундеслига возвращается после коронавируса: как будут выглядеть день матча, тестирование игроков и безопасность 10/05/2020 в 00:450
  • 20:35
    • СМИ: Йович получил травму, упав с дома в Белграде, а не во время домашней тренировки
  • 16:08
    • УЕФА может отменить или сократить квалификационный раунд ЛЧ и ЛЕ на следующий сезон
  • 15:20
    • 19-летний футболист «Аталанты» умер от аневризмы мозга
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Прогноз на матч ENCE eSports — Copenhagen Flames
  • Прочие
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Небитчи — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мерв — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие