Названа сумма потерь клубов АПЛ, даже при доигровке сезона

Турнир может возобновиться 12 июня
globallookpress.com
По информации источника, командам придется вернуть от 300 миллионов до 350 миллионов фунтов телевещателям, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции они нарушили условия контракта на показ игр. В частности, им не удалось соблюсти установленные сроки показа игр чемпионата страны.
Если сезон не будет доигран, то английским клубам будет необходимо вернуть около 800 миллионов фунтов.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 12 июня. 0