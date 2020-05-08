РФС может провести турнир за право выступать в РПЛ

Футболисты «Рубина»
globallookpress.com
По его информации, в турнире примут участие по четыре команды из РПЛ и ФНЛ.
Речь идет об «Оренбурге», «Рубине», «Крыльям Советов», «Ахмате», «Роторе», «Химках», «Чертаново» и «Торпедо».
Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.
Напомним, что футбольный сезон в России был приостановлен в марте. 0