РФС может провести турнир за право выступать в РПЛ

РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в российской Премьер-лиге в следующем сезоне, сообщает «Чемпионат».

По его информации, в турнире примут участие по четыре команды из РПЛ и ФНЛ.

Речь идет об «Оренбурге», «Рубине», «Крыльям Советов», «Ахмате», «Роторе», «Химках», «Чертаново» и «Торпедо».

Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.

Напомним, что футбольный сезон в России был приостановлен в марте. 0