РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретиларегистрировать новых игроков, сообщает «Р-Спорт».

Такое решение связано с неисполнением контрактных обязательств клуба перед футболистами. «Тамбов» задолжал защитнику Сергею Косицину премиальные за выход клуба в РПЛ в сезоне-2018/19, а также проценты за задержку выплаты долга.

Палата также удовлетворила иск полузащитника Данила Кленкина, в том числе «Тамбов» обязан выплатить игроку заработную плату за январь 2020 года.

«Тамбов» также оштрафован за неисполнение условий мирового соглашения, которое клуб заключил с защитником Евгением Шляковым. 0