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    Тренер минского «Динамо» призвал приостановить чемпионат Белоруссии

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мыслями о том, стоит ли продолжать чемпионат Белоруссии в условиях пандемии коронавируса.

    Сергей Гуренко
    Сергей Гуренко

    «Конечно, играть значительно интереснее. Тренировать интересно, когда люди хотят слышать, когда ты наблюдаешь за ростом футболиста.

    Но это такой процесс, который занимает время. Часто бывает, что строишь команду, проходит полгода или год, а потом вдруг заново приходится выстраивать новый коллектив.

    У нас на 80 процентов новая команда, поэтому нужно время, чтобы сыграться. Сказывается и состояние футбольных полей.

    На сборах в Турции мы играли на идеальных полях, а в Белоруссии негде тренироваться, поля для игр тоже не самого лучшего качества.

    Конечно, все команды находятся в одинаковых условиях. Думаю, клубы, составляющие сейчас первую четверку турнирной таблицы, останутся в ней до конца чемпионата.

    Большой минус, когда нет болельщиков. Не та атмосфера, не те ощущения. Очень трудно бывает футболистов мотивировать. Спорт без эмоций — это очень сложно.

    Три-четыре тура назад, когда еще болельщик ходил на стадион, я был сторонником того, чтобы продолжить чемпионат.

    Но в последнее время по внутренней обстановке в стране ощущаю, и ребята внутри команды говорят… Я считаю, что здесь уже нужно смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее», — сказал Гуренко в программе «Все на Матч».

    Напомним, практически все европейские и мировые футбольные национальные чемпионаты приостановлены или досрочно завершены из-за пандемии Covid-19. 0

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