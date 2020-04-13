Футбольный сезон в Англии может возобновиться 6 июня

Футбольные матчи в Англии возобновятся 6 июня в том случае, если правительство страны сможет обеспечить их безопасное проведение, информирует Mirror.

С этой даты должны начать играть в футбол во всех дивизионах — Премьер-лиге, Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2.

Отмечается, что клубы будут добиваться возвращения игр в начале июня только в том случае, если правительство посчитает это безопасным.

Ранее стало известно, что сезон в АПЛ может быть доигран за пять недель, при этом командам предстоит проводить не менее двух матчей в неделю.

Имеется предложение проводить все матчи при пустых трибунах на нейтральных стадионах, например, «Уэмбли».

Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая. 0