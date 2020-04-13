КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РоналдиньоРаньше тащили без Месси. О матче «Барсы» против «Арсенала» в финале ЛЧ 2005/06
  • 17:36
    • Футбольный сезон в Англии может возобновиться 6 июня
  • 17:18
    • «Спортинг» поборется за Жоау Мариу
  • 16:38
    • «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части зарплаты
  • 15:05
    • «Зенит» сохраняет интерес к Ругани — СМИ
  • 13:16
    • ФИФА может ввести третье трансферное окно в этом году
    Все новости спорта

    Футбольный сезон в Англии может возобновиться 6 июня

    Футбол АПЛ Футбол АнглииКоронавирус в спорте Арсенал Астон Вилла Бернли Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Норвич Ньюкасл Тоттенхэм Уотфорд Шеффилд Юнайтед Челси Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Футбольные матчи в Англии возобновятся 6 июня в том случае, если правительство страны сможет обеспечить их безопасное проведение, информирует Mirror.

    Одион Игало
    Одион Игало

    С этой даты должны начать играть в футбол во всех дивизионах — Премьер-лиге, Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2.

    Отмечается, что клубы будут добиваться возвращения игр в начале июня только в том случае, если правительство посчитает это безопасным.

    Ранее стало известно, что сезон в АПЛ может быть доигран за пять недель, при этом командам предстоит проводить не менее двух матчей в неделю.

    Имеется предложение проводить все матчи при пустых трибунах на нейтральных стадионах, например, «Уэмбли».

  • В Англии собираются завершить сезон за 35 дней
  • Читайте по теме

    • Чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса до начала мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футболистов зря сделали козлами отпущения коронавируса
  • Вчера в 23:00
    •
  • Прогноз
  • Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • 1.22
  • 17/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Рух» победную серию «Славии»?
  • «Славия» Мозырь — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • Ординар дня 14 апреля. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Славия» одержать третью победу подряд?
  • Ординар дня 13 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Бен Ми Футбол Футболистов зря сделали козлами отпущения коронавирусаКолонка капитана участника АПЛ Вчера в 23:000
  • 16:53
    • «Рома» не готова выкупить контракт Мхитаряна
  • 16:21
    • Агент: Вероятность отъезда Бурдасова в НХЛ — 50 на 50
  • 16:06
    • Жоау Мариу: Феликсу было бы проще в «Барселоне»
    Джанлуиджи Доннарумма Футбол Из академии — в топы. 10 футболистов, ставших звездами в родных клубахМногие игроки выходят на мировой уровень, сменив по несколько команд, однако есть и противоположные примеры Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Как пройдет первый матч плей-офф чемпионата Тайваня по баскетболу?
  • 1.70
    •
  • 17:07
    • Кержаков будет рад, если его рекорд по голам за сборную побьют
  • 15:50
    • «Галатасарай» предлагает контракт Балотелли
  • 15:35
    • «Барселона» рассматривает вариант с подписанием игрока «Баварии»
    Майкл Оуэн Футбол Как ливерпульцы унизили немцев перед чемпионатом мира 2002?В 2001-м году сборная Англии сыграла с Германией в рамках отборочного тура на ЧМ-2002 Вчера в 14:030
  • 15:19
    • РФС авансом выплатит зарплаты арбитрам
  • 14:48
    • Ареоля не хочет оставаться в «Реале»
  • 14:33
    • Хохлов: Я бы не сказал, что разговаривал с Филиппом грубо
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Ординар дня 13 апреля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Ординар дня 14 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие