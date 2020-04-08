Cмолов хочет остаться в Испании на следующий сезон

Нападающийв Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал, где мог оказаться помимо испанского клуба, а также отметил, что намерен остаться в команде на следующий сезон.

«Почему "Сельта"? Все произошло спонтанно. Было предложение от "Фейеноорда" под конец трансферного окна, но "Локо" отказался. Интересовался "Вильярреал", но до конкретики не дошли, в итоге они выкупили Пако Алькасера у дортмундской "Боруссии". Было предложение от "Вест Бромвича", тоже незадолго до конца трансферного окна.

А потом была "Сельта". Мне Герман (Ткаченко, агент Смолова — прим.) сказал, что нужно было быстро принять решение. Поговорили с тренером "Сельты", на следующий день начались переговоры, и "Локо" согласился. Я говорил с Кикнадзе, они пошли навстречу. Не зря ли я перешел? Точно не зря. Я хочу остаться в Испании в следующем сезоне», — заявил Смолов.

Россиянин провел за испанский клуб 6 матчей и забил 1 гол. 0