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    Cмолов хочет остаться в Испании на следующий сезон

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    Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал, где мог оказаться помимо испанского клуба, а также отметил, что намерен остаться в команде на следующий сезон.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Почему "Сельта"? Все произошло спонтанно. Было предложение от "Фейеноорда" под конец трансферного окна, но "Локо" отказался. Интересовался "Вильярреал", но до конкретики не дошли, в итоге они выкупили Пако Алькасера у дортмундской "Боруссии". Было предложение от "Вест Бромвича", тоже незадолго до конца трансферного окна.

    А потом была "Сельта". Мне Герман (Ткаченко, агент Смолова — прим.) сказал, что нужно было быстро принять решение. Поговорили с тренером "Сельты", на следующий день начались переговоры, и "Локо" согласился. Я говорил с Кикнадзе, они пошли навстречу. Не зря ли я перешел? Точно не зря. Я хочу остаться в Испании в следующем сезоне», — заявил Смолов.

    Россиянин провел за испанский клуб 6 матчей и забил 1 гол. 0

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