КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшие футбольные сезоны. Топ-клубы в своем лучшем проявлении
  • 19:18
    • Фернандес — лучший игрок ЦСКА в феврале-марте
  • 17:40
    • Денисенко переходит во «Флориду»
  • 16:52
    • Нападающий СКА подписал контракт с «Торонто»
  • 16:11
    • В случае отмены сезона в АПЛ «Манчестер Юнайтед» потеряет больше всех
  • 15:41
    • «Автомобилист» расстался с главным тренером команды
    Все новости спорта

    Помощник Шевченко: Украинец планирует стать тренером в клубе Серии А или АПЛ

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Серия A Футбол Италии АПЛ Футбол Англии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Помощник наставника сборной Украины Андрея Шевченко, Андреа Мальдера, рассказал о планах специалиста на будущее. По его словам, бывший форвард «Милана» хочет поработать в Серии А или АПЛ.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко

    «После работы в качестве наставника национальной команды Шевченко планирует стать тренером в клубе. Будь-то команда Серии А или английской Премьер-лиги, для него это не имеет значения. Шевченко — труженик, он произвёл на меня впечатление с самого начала. Он хотел, чтобы мы с Мауро Тассотти были в его штабе. Шевченко нравится смотреть на ситуацию с разных точек, он прислушивается к мнению других.

    Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал, а Карло Анчелотти был его настоящим наставником. Андрей тщательно всё продумывает при подготовке к матчам и отслеживает прогресс игроков. Футболисты действительно доверяют ему», — приводит слова Мальдеры Tuttosport. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • Вчера в 20:24
    •
  • Прогноз
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ
  • 1.98
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Славия» доставит БАТЭ проблем
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • В Бресте будет «низовой» поединок?
  • «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреляКто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:240
  • 18:28
    • ПСЖ хочет выкупить контракт Икарди
  • 17:27
    • Лоран Блан может возглавить «Фенербахче»
  • 12:32
    • Мюллер продлил контракт с «Баварией»
    Неймар Футбол Самые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другиеИногда трата больших денег может считаться оправданной Вчера в 13:360
  • Экспресс дня

  • Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?
  • 2.16
    •
  • 19:02
    • Помощник Шевченко: Украинец планирует стать тренером в клубе Серии А или АПЛ
  • 18:52
    • Сульшер о снижении зарплат: Считаю несправедливым предъявлять претензии игрокам
  • 18:21
    • «Валенсия» продлит контракт с Родриго
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002Вспомним о первом полуфинальном поединке между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» Вчера в 15:480
  • 09:43
    • Нурмагомедов подерется с победителем боя Фергюсона и Гейтжи
  • 08:56
    • «Сельта» не отпускала Смолова в Россию
  • 07:49
    • The Score назвал Головина самым прогрессирующим игроком Лиги 1
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  NaN
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие