Помощник Шевченко: Украинец планирует стать тренером в клубе Серии А или АПЛ

Помощник наставника сборной Украины, рассказал о планах специалиста на будущее. По его словам, бывший форвард «Милана» хочет поработать в Серии А или АПЛ.

«После работы в качестве наставника национальной команды Шевченко планирует стать тренером в клубе. Будь-то команда Серии А или английской Премьер-лиги, для него это не имеет значения. Шевченко — труженик, он произвёл на меня впечатление с самого начала. Он хотел, чтобы мы с Мауро Тассотти были в его штабе. Шевченко нравится смотреть на ситуацию с разных точек, он прислушивается к мнению других.

Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал, а Карло Анчелотти был его настоящим наставником. Андрей тщательно всё продумывает при подготовке к матчам и отслеживает прогресс игроков. Футболисты действительно доверяют ему», — приводит слова Мальдеры Tuttosport. 0