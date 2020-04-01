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    Президент ФНЛ рассчитывает на «Луч» в этом сезоне

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    Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о том, что «Луч» снимется с чемпионата из-за проблем на фоне коронавируса.

    Игорь Ефремов
    Игорь Ефремов

    «Как руководитель Футбольной национальной лиги, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным.

    Первенство ФНЛ сезона 2019/20 еще не завершено, "Луч" является его полноценным участником, со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой и Российским футбольным союзом.

    В то же время все прекрасно понимают, что нынешняя ситуация, в которой ранее не оказывались ни наша страна, ни весь мир, совершенно точно не пройдет бесследно ни для какой сферы нашей жизни, и профессиональный спорт здесь не исключение.

    Мир уже очевидно не будет прежним, но пока не появится свет в конце тоннеля и не будет понятно, с какими потерями мы все выйдем из этого кризиса, я бы хотел призвать всех сохранять спокойствие и не делать далекоидущих заявлений и выводов.

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